Santa Eulària suma una fiesta juvenil para celebrar la Nochevieja en familia

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha ampliado la programación de fin de año con una propuesta pensada para llegar a todas las edades. La celebración incorpora este 2025 una fiesta juvenil dirigida a niños y adolescentes y mantiene, por segundo año consecutivo, la Gran Fiesta de Nochevieja en el Teatro España durante la madrugada del 1 de enero.

La iniciativa municipal busca ofrecer horarios y espacios adaptados tanto para público joven como adulto en una de las noches más señaladas del calendario, con el objetivo de que las familias puedan participar de forma activa en la despedida del año, según ha señalado el Ayuntamiento a través de un comunicado de prensa.

Fotografía de archivo de la Fiesta de Nochevieja 2024 en Santa Eulària / DANIEL ESPINOSA | ASA

La principal novedad de esta edición es la Gran Fiesta Juvenil de Nochevieja, que se celebrará el 30 de diciembre, de 18 a 22 horas. Según el Consistorio, la cita pretende que niños y adolescentes puedan vivir una celebración de fin de año en un entorno seguro y adecuado a su edad, anticipando la despedida del año un día antes.

Música en directo y DJ en el Teatro España

La Gran Fiesta de Nochevieja volverá a celebrarse en el Teatro España, que será decorado especialmente para la ocasión. La fiesta comenzará a las 0.30 horas del 1 de enero y contará con música en directo a cargo del grupo Groove Garage. A continuación, el DJ José Díaz pondrá música a la primera noche de 2026.

La programación incluye también espectáculo de luces y animación de la mano de Akrobatik. La entrada será gratuita y la fiesta se prolongará hasta las 4.30 horas.