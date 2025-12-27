Las lluvias obligan a suspender en Ibiza actividades programadas para el fin de semana
Los Ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep anuncian cancelaciones y aplazamientos
Las lluvias se mantienen en Ibiza y se han convertido en un impedimento para la realización de diversas actividades al aire libre que estaban programadas durante estos últimos días del año.
A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha comunicado que la Jornada de Educación Vial para niños en Can Bonet queda suspendida, sin anunciar una nueva fecha para su realización.
Esta actividad estaba programada para la mañana y el mediodía de este sábado, de 10 a 14 horas en el Parque Infantil de Tráfico (PIT), y estaba organizada por la concejalía de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Educación Vial de la Policía Local.
Por su parte, y también a través de su cuenta de Instagram, el Ayuntamiento de Sant Josep ha informado de que se pospone la caminata por el valle de Rafal Trobat que estaba programada para este domingo 28, con salida a las 10 de la mañana desde la entrada al Club de Campo.
En este caso, el Consistorio ha anunciado que esta actividad tiene nueva fecha, aunque los interesados deberán esperar tres semanas: será el domingo 18 de enero.
