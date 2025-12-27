El Divernadal, la alternativa navideña más tranquila para el ocio infantil en Ibiza

Centenares de personas disfrutan de la jornada inaugural del Divernadal 2025 en el polideportivo de Can Guerxo. Muchos asistentes no pueden evitar compararlo con la emblemática feria de ocio infantil del Diverespai, que se celebra en el Recinto Ferial de Ibiza y que es mucho más multitudinaria y cuenta con una oferta más amplia. Sin embargo, esta diferencia se convierte en una ventaja para la mayoría. "Está todo muy chulo y, además, no es tan agobiante; los niños no tienen que hacer colas kilométricas de media hora para acceder a las atracciones", afirma Zaira Espi Torno, que vigila de cerca a su hija de cinco años, Zoe Arriagada.

Espi y Arriagada acuden al Divernadal por primera vez, según explica la madre: "Aunque somos del pueblo, no habíamos venido nunca, ya que solemos pasar las Navidades en la Península". A pesar de llevar poco tiempo en la pequeña feria, Espi se muestra gratamente sorprendida por la experiencia: "No entiendo cómo está tan calmado, ya que está todo muy guay: es gratuito, es más fácil encontrar aparcamiento y no estamos tan expuestos al frío".

"Vendremos todos los días que esté abierta"

Otro de los principales atractivos para Espi es la proximidad de su casa: "Estamos a tan solo cinco minutos de donde vivimos". Este factor es clave en la agenda navideña conjunta de madre e hija: "Vendremos todos los días que esté abierta. Hoy —sábado 27 de diciembre— estaremos por la mañana hasta que cierren al mediodía, a las 13.30 horas, y luego volveremos por la tarde".

Parque de bolas para los más pequeños en el Divernadal. / Vicent Marí

A diferencia de Espi y Arriagada, Miriam Khairoun y Álex Navas, junto a su hija Emma Navas Khairoun, de 4 años, son de Sant Antoni y se han desplazado expresamente hasta Sant Jordi para disfrutar del Divernadal. La madre reconoce que la mañana no está siendo todo lo idílica que les gustaría: "Le gusta mucho hacer pulseras y collares, pero este año no hay ni en el Diverespai ni aquí. Se ha llevado una decepción, porque estaba muy ilusionada, pero bueno… es lo que hay".

El chasco de Emma Navas no es demasiado grande, a juzgar por su actitud dinámica y alegre. Hace poco más de media hora que se han abierto las puertas al público y la pequeña ya ha preparado unas galletas en una de las actividades culinarias. "Ahora le toca el taller de pintacaras y después, si le apetece, nos sacaremos una foto en el photocall y más tarde, imagino que querrá jugar en las colchonetas".

Emma Navas está en su salsa y sus padres disfrutan de verla contenta. No es para menos: "La Navidad es, indudablemente, la época favorita del año para nuestra niña", afirma su madre, que añade: "De hecho, normalmente montamos el árbol de Navidad en la segunda mitad de diciembre, pero esta vez ya lo tenemos preparado desde mediados de noviembre".

"Ojalá hubiese algo para los mayores también"

Hay quien asiste a la jornada festiva con un objetivo marcado entre ceja y ceja. Es el caso de Lola Junco Khachan, de 8 años, que disfruta acompañada de sus padres, Carolina Khachan y Javier Junco, quienes explican el motivo de su presencia: "Hemos venido aquí porque nuestra hija tenía muchas ganas de hacer su primer escape room. Es lo que más ilusión le hace de todo lo que hay en el Divernadal".

La familia ha llegado al polideportivo de Can Guerxo hace escasos minutos. Todavía están un poco desubicados y no tienen ni idea de dónde está el escape room. "Justo ahora lo íbamos a preguntar", reconocen los padres. Mientras tanto, su hija se lo pasa en grande en otra de sus grandes preferencias: el juego interactivo de El suelo es lava.

Juego hinchable de baloncesto, bajo la supervisión del monitor de la actividad, Manuel Hernández Ribas. / Vicent Marí

Tanto ocio infantil despierta cierta envidia entre los padres. "Ojalá hubiese atracciones para gente de nuestra edad", bromean Carolina Khachan y Javier Junco. "Al menos tenemos el bar". Quien no se consuela es porque no quiere.

Hay quienes tienen claro a qué actividades acudir y otros, a cuáles no. En este último grupo se encuentra Sandra Planells, madre de Érica Planells: "A lo que no vamos a ir seguro es a las consolas. Aunque le apetece mucho a mi hija, aún es demasiado pequeña y no sabe jugar".

El Divernadal 2025 permanecerá abierto hasta el próximo 30 de diciembre, en horario de 10 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas. La entrada es gratuita para niños y jóvenes de entre 3 y 16 años, mientras que los menores de 12 deben ir acompañados por un adulto. Entre las actividades propuestas destacan pintacaras, talleres de galletas, cuentacuentos, cursos de arte, hama beads, fisher tips, escape rooms temáticos —como los del Grinch o Harry Potter— y una amplia oferta de juegos hinchables.

Otro de los juegos en el Divernadal. / Vicent Marí

Precisamente, en uno de estos hinchables en los que hay que hacer canasta se encuentra Manuel Hernández Ribas, un joven monitor de 21 años, que hace un breve balance de los primeros compases de la jornada inaugural: "La gente se está portando muy bien y los chicos y chicas parecen pasarlo en grande, y yo también, ya que hice baloncesto durante muchos años. Eso sí, a alguno le está costando un poco, porque aún es muy pequeñito y no tiene fuerza suficiente para dirigir los lanzamientos a la canasta".

El Divernadal logra cautivar a la mayoría de los asistentes, aunque hay quien no queda del todo satisfecho: "Deberían hacer más actividades para los niños en Navidad en Ibiza", afirma Juan, que asiste a Can Guerxo junto a su pareja, Katia, y su hijo de tres años, Álex.