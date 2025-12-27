Ayudas para los viajes del Imserso de Ibiza y Formentera que hagan escala en Mallorca

El Govern balear ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para las personas mayores residentes en Ibiza y Formentera (así como en Menorca) que necesiten desplazarse a Mallorca para participar en los viajes del Programa de Turismo del Imserso, cuando el itinerario obligue a realizar escala en la isla. La medida busca compensar el sobrecoste que supone la insularidad y garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a un ocio de calidad.

La convocatoria, impulsada por la Conselleria de Bienestar Social, cuenta con un presupuesto inicial de 51.000 euros, ampliable si fuera insuficiente para atender la demanda. Las ayudas se aplicarán a los viajes realizados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2027.

La subvención cubrirá los gastos derivados del desplazamiento y, en caso de ser necesario, también los de una pernoctación en hotel. El importe máximo será de 150 euros por beneficiario individual o de 200 euros si la persona viaja con acompañante, siempre dentro de las condiciones del Programa de Turismo del Imserso.

Evitar las desventajas

El objetivo, según remarca el Govern, es evitar que residir en Ibiza y Formentera suponga un desventaja a la hora de participar en actividades culturales y recreativas dirigidas a la población mayor, contribuyendo a la mejora de la salud y la calidad de vida, el envejecimiento activo, la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal.

La directora general de Atención a la Dependencia y las Personas con Discapacidad, María Castro, ha señalado que “es una prioridad de la Conselleria fomentar la autonomía de las personas mayores porque eso supone una mejora de su salud y de la calidad de vida”, y ha subrayado que la convocatoria pretende que la participación en actividades de ocio y cultura “no suponga un gasto añadido” para los residentes de las islas no capitalinas.

Durante 2025, un total de 230 personas se han beneficiado de estas ayudas, de las cuales 68 eran residentes en Ibiza y 162 en Menorca, según los datos facilitados por el Govern.