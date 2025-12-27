Vivienda en Ibiza: El abogado de Borriello renuncia a defender al exfutbolista por "pérdida de confianza"

Víctor Soriano, abogado de Marco Borriello, ha renunciado a seguir defendiendo al exfutbolista italiano, que sigue inmerso en un proceso judicial ante la justicia de Ibiza por la ampliación ilegal de su mansión en es Cubells.

Al amparo del artículo 50 del Estatuto General de la Abogacía Española, que regula el deber y derecho al secreto profesional, Soriano presentó su renuncia oficial el pasado 24 de diciembre ante al Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza.

Víctor Soriano, durante una comparecencia en Ibiza / Marcelo Sastre

El motivo alegado por el letrado, que ha declinado aclarar más detalles sobre lo ocurrido entre él y su cliente, es la "pérdida de cofianza", según el escrito al que ha tenido acceso Diario de Ibiza.

De esta forma, Borriello pierde al abogado que le ha llevado hasta ahora el caso por su polémica mansión situada en el municipio de Sant Josep. El procedimiento judicial, que volvió a fase de instrucción después de que el juzgado aceptara una apelación del italiano, ha finalizado recientemente todas sus diligencias, según fuentes judiciales.

La nueva investigación ha ampliado el foco a otros protagonistas de la historia, principalmente los constructores que llevaron a cabo las reformas en la vivienda de lujo.

La mansión ilegal de Borriello / Josep Ángel Costa

Hace un año, Borriello, internacional con la selección italiana y que colgó las botas defendiendo la camiseta de la Unión Deportiva Ibiza, intentó aprovechar la amnistía urbanística del Govern balear para legalizar su mansión, sobre la que el Consell de Ibiza dictó una orden demolición (en suspenso) y una multa millonaria por ampliarse sin licencia.

Multa de 2,4 millones

Su defensa esgrimió en aquel momento que las irregularidades en la vivienda fueron detectadas por el Consell "entrando ilegalmente en la casa, sin autorización de la propiedad ni de los moradores", por lo que estas pruebas no tenían "recorrido ni en instrucción ni en juicio", según su versión.

Las actuaciones ejecutadas por cada uno de los responsables de las obras ilegales en el chalé de es Cubells, tanto el propietario como el promotor de las obras, se valoran en una multa global de más de 2,4 millones de euros, según el expediente sancionador. Asimismo, el expediente implicaba una orden de derribo de todas las irregularidades de la llamada Villa Margherita.

Entre las infracciones se encuentra la construcción de una escalera de unos 100 metros de largo que une la propiedad con la playa. Este acceso se utilizó en 2017, cuando se produjeron los derrumbes en es Cubells, para evacuar a algunos residentes de la zona por mar.

El resto de construcciones ilegales, 19 en total, que incluyen la reforma integral de la vivienda son dos anexas, cinco cenadores, cuatro porches, una piscina, una plataforma, una planta primera, la demolición de un muro de bloque de hormigón de contención de tierra y la reforma parcial de la vivienda en ejecución en la zona de la habitación principal y el salón.