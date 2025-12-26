El álbum
Un trozo de Filipinas en Can Bonet
Alrededor de 400 filipinos celebraron este martes, como cada 23 de diciembre, el Family Day en la carpa del barrio de Can Bonet. Hubo bailes y reparto de regalos a los niños y se ofreció comida típica de Filipinas a los asistentes. Por primera vez, asistió el obispo Vicent Ribas, que se dirigió a los presentes.
