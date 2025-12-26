Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandono de hijoHipotecas en IbizaComprobar númerosLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

El álbum

Un trozo de Filipinas en Can Bonet

Un trozo de Filipinas en Can Bonet | JOSÉ MIGUEL L. ROMERO

Un trozo de Filipinas en Can Bonet | JOSÉ MIGUEL L. ROMERO

Redacción Ibiza

Alrededor de 400 filipinos celebraron este martes, como cada 23 de diciembre, el Family Day en la carpa del barrio de Can Bonet. Hubo bailes y reparto de regalos a los niños y se ofreció comida típica de Filipinas a los asistentes. Por primera vez, asistió el obispo Vicent Ribas, que se dirigió a los presentes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents