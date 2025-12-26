Vuelven las tormentas a Ibiza con hasta un 95% de probabilidad de lluvia

Después de las lluvias intensas que dejaron un total de 20 litros de agua por metro cuadrado en Ibiza durante el Día de Navidad, este viernes las precipitaciones han dado una tregua.

Sin embargo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo continuará inestable al menos hasta el lunes, con chubascos tormentosos que serán localmente fuertes y persistentes, aunque sin alertas activas.

Predicción del tiempo en Ibiza / Captura Aemet

Para este sábado, el riesgo de precipitaciones es de hasta un 95%, con tormentas previstas especialmente en la franja horaria comprendida entre las seis y las 12 de la mañana. El domingo tampoco traerá una mejora significativa, ya que continuarán las lluvias con una probabilidad del 65%.

En cuanto a las temperaturas, el fin de semana se moverá entre los ocho y los 17 grados, con valores más bajos en las primeras horas del día.

A partir del lunes, las precipitaciones irán remitiendo, aunque la inestabilidad se mantendrá hasta el miércoles 31 de diciembre, cuando Aemet señala que podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas.