El sector del socorrismo en Baleares pacta cuatro años de paz social tras un verano de huelgas y protestas

Tras un verano de alta tensión en las costas de Ibiza y Formentera y el resto de las islas, marcado por las movilizaciones y las jornadas de huelga, el sector del socorrismo en las Islas Baleares ha logrado finalmente un marco de entendimiento. El Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib) fue el pasado miércoles el escenario de la firma del II Convenio Sectorial de Vigilancia Acuática y Socorrismo, un documento que regulará las condiciones de miles de trabajadores durante los próximos cuatro años, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029. Este acuerdo llega como un bálsamo necesario para un sector que ha vivido uno de sus periodos más convulsos, con 25 ahogados en lo que va de 2025 y una plantilla "agotada por la falta de recursos y la exposición constante a riesgos laborales".

La firma del convenio representa, por encima de todo, la conquista de la estabilidad y la seguridad jurídica. Para los trabajadores, supone establecer un muro de contención contra la desregulación y la precariedad que denunciaron masivamente en las calles de Palma el pasado verano. Para las empresas concesionarias, ofrece un entorno de previsibilidad para desarrollar su actividad en los arenales de las islas. El Govern balear, a través de la Dirección general de Trabajo, asegura en nota de prensa que ha desempeñado un papel de "facilitador" en una mesa negociadora que se constituyó a principios de septiembre y que "ha requerido de intensas reuniones para acercar posturas entre la patronal y los sindicatos".

El acuerdo ha contado con un respaldo mayoritario por ambas partes. En el bando empresarial, el texto ha sido suscrito por la Asociación de Empresas de Salvamento y Socorrismo de las Illes Balears (Salvib) y la Associació Empresarial Balear de Socorrisme (Aebs). Por la parte social, los representantes de los trabajadores han acudido en unidad de acción, con las firmas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT y la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta última organización ha querido subrayar que su adhesión es un ejercicio de "responsabilidad pragmática", reconociendo que, aunque el texto no satisface plenamente todas las demandas históricas del colectivo, es la herramienta necesaria para evitar el bloqueo y seguir peleando desde dentro de las mesas de negociación.

Un verano de lucha

Para entender la relevancia de esta firma, es imperativo recordar el clima de protesta que se respiraba hace solo unos meses. El pasado verano, las islas comprobaron la indignación de los socorristas. Bajo el lema 'La seguridad de los bañistas no se negocia', decenas de trabajadores denunciaron un modelo de vigilancia que calificaron de "obsoleto y peligroso". Las críticas no solo se centraban en los salarios, sino en las condiciones físicas del trabajo: torres de vigilancia separadas por más de 800 metros, playas sin vigilancia efectiva por falta de personal y horarios que no cubrían las horas de mayor afluencia de bañistas.

Uno de los puntos más sensibles de aquellas movilizaciones fue la salud de los propios profesionales. El sector puso el foco en la exposición extrema a los rayos ultravioleta, denunciando casos dramáticos como el de un socorrista en Calvià diagnosticado con un melanoma en la cara. Los sindicatos culparon entonces a las administraciones y a las empresas de no dotar a los trabajadores de la protección suficiente contra los riesgos ambientales, obligando a los socorristas a realizar recorridos de hasta diez kilómetros diarios sobre la arena sin la protección adecuada de las torres de vigilancia. Este nuevo convenio nace, precisamente, con la intención de profesionalizar estas tareas y garantizar que el socorrismo sea tratado "como un servicio de emergencia sanitario y no solo como un acompañamiento estival".

El sindicato CGT, uno de los firmantes más críticos, ha definido este escrito como un "acuerdo de transición, no de meta". En nota de prensa, la organización ha enfatizado que este convenio es un "suelo mínimo" sobre el que seguir construyendo. La estrategia sindical ha sido clara -según explican-: firmar para no quedar fuera del debate y asegurar que la voz de los trabajadores esté presente en el seguimiento de la aplicación del texto. "Creemos firmemente que la única forma de mejorar las condiciones es estando presentes en las mesas donde se toman las decisiones", han señalado desde la central sindical, advirtiendo que a partir de ahora comienza una etapa de "vigilancia estricta" para evitar abusos en el cumplimiento de lo pactado.

Creemos firmemente que la única forma de mejorar las condiciones es estando presentes en las mesas donde se toman las decisiones

Seguridad jurídica y calidad del servicio

Desde la conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social se ha valorado muy positivamente el éxito de la negociación. El Govern insiste en que este marco normativo no solo beneficia a las partes firmantes, sino que tiene un impacto directo en la ciudadanía y en el modelo turístico de las islas. Un sector del socorrismo estable y con condiciones reguladas es sinónimo de una mayor seguridad en los espacios acuáticos, un factor crítico en una comunidad que sufre la presión de la masificación durante la temporada alta. La Dirección general de Trabajo ha remarcado que la paz social alcanzada permitirá que las próximas cuatro temporadas turísticas comiencen con las "reglas del juego claras", evitando la incertidumbre de las huelgas que este año pusieron en jaque el servicio en varios municipios.

El nuevo convenio también busca paliar la precariedad que ha provocado que, en ocasiones, plazas de socorristas quedaran vacantes por la dureza de las condiciones frente a la remuneración ofrecida. Al mejorar el marco laboral y proporcionar seguridad jurídica a las empresas concesionarias, se espera que el sector resulte más atractivo para los profesionales, reduciendo la rotación y permitiendo una mejor formación y especialización. La profesionalización es, según todos los actores implicados, una "carrera de fondo" que no termina con esta firma, pero que encuentra en este documento su hoja de ruta necesaria.

Con la mirada puesta en el 1 de enero de 2026, el sector cierra un capítulo de enfrentamiento para abrir uno de "trabajo continuo". Las reivindicaciones sobre la mejora de las torres de vigilancia, la dotación de equipos de oxigenoterapia y desfibriladores en todos los puntos, y la reducción de la exposición al sol seguirán sobre la mesa, pero ahora bajo el amparo de un convenio sectorial actualizado.