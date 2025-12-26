El problema de la vivienda en Ibiza: Guardias civiles en helicóptero hacia la isla para casos de emergencia

Ibiza y Menorca son las islas que mayores problemas afrontan por la falta de guardias civiles, reacios a venir por la falta de una vivienda digna a un precio asequible y el encarecimiento de la vida en general. Los responsables de los cuerpos de seguridad del Estado en la isla, ante la imposibilidad de cubrir plantillas, se ven forzados a implementar medidas cada vez más originales para cubrir las emergencias que se producen, sobre todo durante los meses del verano.

Así lo explica en una entrevista Luis Fernández del Blanco, secretario de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC): "En caso de emergencia, como puede ser la llegada de pateras a Ibiza, lo que hace la Guardia Civil es coger a la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), montarlos en un helicóptero, y llevarlos a Ibiza. También se están ampliando los traslados en verano de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de otras provincias para trabajar aquí en la temporada turística".

Luis Fernández del Blanco, portavoz de los guardias civiles. / X.P.

"Se funciona con parches", denuncia, pero advierte: "Pero al final suponen un gasto mucho mayor. En lugar de mejorar las condiciones económicas de los guardias para que quieran quedarse aquí, se gastan una millonada en traslados temporales de agentes de fuera que vienen en comisión de servicios con unos sobresueldos elevadísimos. Y lo que planteamos nosotros es: ¿por qué no le suben el complemento de insularidad acorde al coste de la vida en Balears a los agentes que están aquí? Ahora mismo estamos cobrando 70 euros al mes por insularidad, y no se ha actualizado desde el año 2002".

Fernández del Blanco se pregunta "quién puede a vivir en Ibiza con un sueldo de guardia civil", y añade en la misma entrevista: "Desde la asociación hicimos una campaña invitando a los ciudadanos que tuvieran casas para alquilar para dar facilidades a los guardias civiles que vienen destinados aquí. Pero en Ibiza hay muy pocas viviendas disponibles, porque los propietarios prefieren alquilarlas a turistas que pagan mucho más. Tengo un compañero que ha conseguido alquilar una habitación para él y su mujer, ¡una habitación!, por 800 euros y casi tienes que dar gracias. Y en Mallorca todavía puedes encontrar algo en un pueblo, pero es difícil encontrar nada por menos de 1.200 euros. Así que tienen que acabar alquilando habitaciones en pisos compartidos, y por eso están deseando marcharse".