Los policías de Sant Antoni se ponen al día con el uso de una de sus armas

La Policía Local de Sant Antoni ha llevado a cabo durante el mes de diciembre un curso de reciclaje en el uso del bastón extensible policial, dirigido a la totalidad de la plantilla. Según informa el equipo de gobierno municipal en una nota de prensa, esta acción formativa "tiene como objetivo garantizar que todos los agentes estén permanentemente instruidos en el manejo de esta arma reglamentaria, que forma parte de la dotación individual de los efectivos del cuerpo".

Este curso, añade la nota, "se enmarca dentro del firme compromiso del Ayuntamiento de Sant Antoni con la formación continua de sus agentes, entendida como una herramienta esencial para consolidar la seguridad de los agentes durante el servicio y que este sea eficaz y con plenas garantías legales en el uso de la fuerza".

Dos agentes para la formación

La formación ha sido impartida por dos agentes de la propia plantilla, que cuentan con la titulación y acreditación exigidas en Baleares, reforzando así la profesionalización interna y el aprovechamiento del conocimiento especializado dentro del cuerpo policial.

Formación de los agentes de Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antoni

El programa formativo se ha desarrollado desde una perspectiva teórico-práctica, abordando tanto la normativa y la jurisprudencia actual en relación con el uso del bastón extensible policial como los principios generales que rigen el uso de la fuerza por parte de los agentes de la autoridad.

Asimismo, está previsto que a lo largo del año 2026 se continúe con nuevos reciclajes formativos en distintos medios y herramientas policiales, entre ellos el bastón extensible, el arma de fuego y el dispositivo eléctrico de control (taser), con el objetivo de seguir mejorando la capacitación y preparación de la plantilla.