Sucesos

La Policía Local de Ibiza salva la vida a un hombre que sufre un infarto en plena calle

Los agentes han realizado maniobras de RCP y han utilizado un desfibrilador

La Policía Local de Ibiza salva la vida a un ciudadano que sufre una parada cardiorrespiratoria en la calle

La Policía Local de Ibiza salva la vida a un ciudadano que sufre una parada cardiorrespiratoria en la calle / Policía Local de Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

Agentes de la Policía Local de Ibiza han intervenido este jueves para asistir a un hombre que se había desplomado en la vía pública tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, según ha informado el cuerpo a través de sus redes sociales.

Tras recibir el aviso por una persona mayor caída en la calle, en concreto en la avenida de España, a la altura de la sede del Consell, los agentes actuaron con rapidez. El hombre entró en parada y las unidades S-1 y D-10 iniciaron de forma inmediata las maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) y procedieron al uso de un desfibrilador externo semiautomático (DESA).

Gracias a la intervención de los efectivos, el hombre pudo recuperar el pulso y la respiración. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Can Misses, donde quedó ingresado.

En noviembre de 2022, un hombre de unos 70 años fue reanimado después de desplomarse y sufrir un fuerte golpe en la cabeza en la parada de autobús situada justo delante de la comisaría de la Policía Local de Ibiza, frente al edificio Cetis. La intervención inmediata de los agentes fue clave para salvarle la vida, como ha sucedido ahora.

También como ahora, los policías recibieron el aviso en cuanto se produjo la emergencia y, al llegar al lugar, "comprobaron que el hombre no tenía pulso". Ante esta situación, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y activaron el desfibrilador externo automático (DEA) disponible en las dependencias policiales.

