El motivo por el que un juzgado da la razón a los camioneros de Ibiza y el resto de Baleares para cobrar las horas del ferri

La justicia balear ha dado un paso clave a favor de los camioneros que realizan trayectos marítimos con sus vehículos. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado por primera vez en las islas a una empresa de transporte a pagar las horas que un conductor pasa dentro del ferri acompañando a su camión, al considerar que ese tiempo no puede calificarse como descanso.

La sentencia obliga a la empresa a abonar 3.720 euros más intereses a un camionero por los trayectos marítimos realizados durante su relación laboral. El fallo, dictado el 2 de octubre y firme desde el 7 de noviembre al no ser recurrido, revoca una resolución previa de un juzgado de Palma que había dado la razón a la empresa.

El tribunal se apoya en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en enero de 2024, en un caso similar resuelto en Valencia, que estableció que el tiempo que un conductor acompaña a su vehículo en ferry no puede computarse como descanso, aunque disponga de camarote.

Servicios como conductor

El trabajador, defendido por el abogado Juan Carlos Estorchs, prestó servicios como conductor para una empresa de transportes de la zona conocida como part forana de Palma entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Durante ese periodo, realizó de forma habitual trayectos en barco entre Mallorca y la península, principalmente a Valencia y Barcelona. La empresa le facilitaba el billete y el camarote, pero se negaba a pagar las horas embarcado al entender que eran tiempo de descanso.

Sin embargo, el TSJB recuerda que el convenio estatal del transporte por carretera es claro al respecto: los periodos en los que el trabajador acompaña a un vehículo transportado en ferry o tren tienen la consideración de tiempo de presencia, siempre que se conozca previamente la duración del viaje.

La Sala subraya que, aunque el conductor no realizara tareas activas durante la travesía, no podía disponer libremente de su tiempo, ya que debía estar disponible ante cualquier incidencia. Esa obligación de disponibilidad impide considerar el trayecto como descanso efectivo.

La sentencia reconoce además que el propio criterio anterior del TSJB era distinto, pero admite que ha quedado superado por la interpretación del Tribunal Supremo. El fallo encuadra estas horas en la categoría intermedia de tiempo de presencia, diferenciada tanto del trabajo efectivo como del descanso.

En total, el tribunal condena a la empresa a pagar 310 horas de presencia, más un 10% de intereses por mora, aunque rechaza otras reclamaciones del trabajador, como horas extraordinarias o dietas, y no impone costas a ninguna de las partes.

Aunque el caso afecta a un solo camionero, el alcance del fallo puede ser mayor. En Mallorca hay más denuncias en marcha por el mismo motivo y esta resolución podría sentar precedente en el sector del transporte de mercancías entre Baleares y la Península, al poner fin a una práctica habitual que ahora cuenta con un claro reproche judicial.