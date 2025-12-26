Los mejores planes para Navidad y Nochevieja en Ibiza y Formentera

Navidad, Navidad, dulce Navidad... etcétera. Esta semana ya es imposible no tropezarse con actividades navideñas casi en cualquier esquina de las Pitiüses, por eso esta agenda se prolonga ya hasta el día 31.

Los mercados de Navidad son el foco de atención en los diferentes municipios. También destaca la lectura dramatizada ‘Tierra de Bes’ el martes en Caló de s’Oli, o las caramelles de Nadal, ya anunciadas en varias iglesias para las fechas navideñas.

La actividad vuelve el 26, con la tradicional ‘xacota pagesa’ y concurso de salsa de Nadal de Vila. En Formentera se ha programado una ‘Nit de concerts’ y discomóvil en el Jardí de ses Eres.

Del sábado 27 destaca la Fira de sa Sobrassada, que se aplazó la semana pasada en Sant Josep, pero que tiene cita en Sant Jordi desde las 11. Y en la misma localidad se celebra el III Urban Music de hip hop por la tarde en la carpa.

Y del domingo, la gala lírica en Can Ventosa, la obra de teatro ‘Ocho apellidos ibicencos’ en Sant Carles y el V Soul Food Fest en el Auditori Caló de s’Oli. Música y gastronomía típica del sur de EEUU, con Acoustic Springsteen y Little Pomegranate Honey.

El 31 hay fiestas de Nochevieja repartidas por todos los municipios pitiusos, desde el mediodía en Sant Josep y Sant Antoni hasta la noche en Vila, Santa Eulària y Formentera. Todas están aquí

Y los niños y jóvenes están de enhorabuena, con las aperturas del Diverespai de Ibiza el día 26, el de Formentera el 27 y el Divernadal de Sant Josep el mismo día.

Un no parar…

'Xacota pagesa' este viernes en Vila y Sant Antoni / Toni Escobar

VIERNES 26 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 9 horas: Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 13 horas: Miss Aránzazu & Omar Guzmán, ‘A Very Jazzy Christmas’. Mercado gastronómico.

Miss Aránzazu & Omar Guzmán, ‘A Very Jazzy Christmas’. Mercado gastronómico. 17 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 20 horas). Parque Reina Sofía. 17 horas: Nadal a Pedal (hasta 21 horas). Plaza del Parque.

Nadal a Pedal (hasta 21 horas). Plaza del Parque. 17 horas: Xacota Pagesa y Concurso de Salsa de Nadal (folclore y tradición, hasta 20 horas). Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

Xacota Pagesa y Concurso de Salsa de Nadal (folclore y tradición, hasta 20 horas). Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey. 20 horas: Ace of Hearts by Jessica Ros & Iván Roman. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 13 horas: Concierto Martin Pollar & Chris Nimmo (Mercado)

Concierto Martin Pollar & Chris Nimmo (Mercado) 20 horas: Concierto Crossroad (Mercado)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Jugueroix (10 a 20 horas), talleres infantiles y animación Del Blanco Producciones (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Jugueroix (10 a 20 horas), talleres infantiles y animación Del Blanco Producciones (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera. 20 horas: Encuentro navideño de coros del Arciprestado Norte. Puig de Missa.

Sant Joan

19.30 horas: Concierto de Navidad en Sant Llorenç.

Sant Josep

19 horas: Bingo solidario en Sant Agustí a beneficio de Manos Unidas, en la carpa de Sant Agustí.

Bingo solidario en Sant Agustí a beneficio de Manos Unidas, en la carpa de Sant Agustí. 19.30 horas: Bingo solidario a beneficio de TDAHEF, en la carpa de Sant Jordi.

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

(zona infantil). Plaza de la Constitución. 11 horas: Pases y ‘caramelles’ de Navidad en la iglesia de Sant Francesc Xavier.

Pases y ‘caramelles’ de Navidad en la iglesia de Sant Francesc Xavier. 11 horas: Caramelles de Navidad. Iglesia de Sant Ferran.

Caramelles de Navidad. Iglesia de Sant Ferran. 17 horas: Caramelles de Navidad. Iglesia del Pilar de la Mola.

Caramelles de Navidad. Iglesia del Pilar de la Mola. 19.30 horas: Baile popular con convite y chocolatada en el Jardí de ses Eres.

Baile popular con convite y chocolatada en el Jardí de ses Eres. 20.30 horas: Noche de conciertos y discomóvil en el Jardí de ses Eres con Spicks (rock catalán), Arredefolk (‘L’aniversari’, electro-folk) y PD Bubera (patxangueo, hasta las 4 horas).

Infantil

Contacontes Coeducatius de Vila: ‘El riu’, de Tom Percival. Para niños de 3 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Música

Johan Speiss: Electrónica con el multiinstrumentista, dj y productor. Cas Mestre, 19 horas..

Hostal Pascual: Indie, pop, rock.... Restaurante Why Not (Cala de Bou), 20 horas.

Sant Jordi celebra este sábado la Fira de sa Sobrassada / Vicent Marí

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 9 horas: Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu. 10.30 horas: Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa.

Santa’s Band on the Road (itinerante, hasta 14.30 horas). Centro, Can Escandell, ses Figueretes y Platja d’en Bossa. 11 horas: Nadal a Pedal (hasta 14 horas). Plaza del Parque.

Nadal a Pedal (hasta 14 horas). Plaza del Parque. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Parque Reina Sofía.

Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Parque Reina Sofía. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 13 horas: Los del Varadero. Mercado gastronómico.

Los del Varadero. Mercado gastronómico. 18 horas: ‘Los duendes de Santa’ (espectáculo musical infantil). Carpa de Navidad.

‘Los duendes de Santa’ (espectáculo musical infantil). Carpa de Navidad. 20 horas: Sunset Vives. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 13 horas: Concierto The Dudes (Mercado)

Concierto The Dudes (Mercado) 17, 18.15 y 19.15 horas: ‘Vincles’ (Far de ses Coves Blanques)

‘Vincles’ (Far de ses Coves Blanques) 18 horas: Presentación Trofeo Fibwi Illes Balears (Passeig de ses Fonts)

Presentación Trofeo Fibwi Illes Balears (Passeig de ses Fonts) 20 horas: Concierto Ibosim Flamenco (Mercado)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Jugueroix (10 a 20 horas), talleres, teatro infantil ‘¡Qué fiestón!’ (11.30 horas) y bailes latinos (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Jugueroix (10 a 20 horas), talleres, teatro infantil ‘¡Qué fiestón!’ (11.30 horas) y bailes latinos (17 a 19 horas). Passeig de s’Alamera. 17 a 21 horas: Hinchables y talleres. Pistas cubiertas de es Puig d’en Valls.

Hinchables y talleres. Pistas cubiertas de es Puig d’en Valls. 20 horas: Villancicos del Coro Rociero (tras la misa). Iglesia de Santa Gertrudis.

Villancicos del Coro Rociero (tras la misa). Iglesia de Santa Gertrudis. 21 horas: Música y humor con Ibiza Comedy Band. Centro Cultural de es Puig d’en Valls.

Sant Josep

10 horas: ‘Divernadal 2025’, actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 13.30 horas).

‘Divernadal 2025’, actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 13.30 horas). 16.30 horas: ‘Divernadal 2025’, actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 19.30 horas).

‘Divernadal 2025’, actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 19.30 horas). 19 horas: ‘III Urban Music’ con Vinnie Dollar, Y9, LFACE y otros artistas invitados, en la carpa de Sant Jordi.

‘III Urban Music’ con Vinnie Dollar, Y9, LFACE y otros artistas invitados, en la carpa de Sant Jordi. 19 horas: Inauguración de la exposición fotográfica del ‘VIII Concurso Fotográfico Premio Vicent Trull’, en la sala de exposiciones de Can Curt (Sant Agustí).

Inauguración de la exposición fotográfica del ‘VIII Concurso Fotográfico Premio Vicent Trull’, en la sala de exposiciones de Can Curt (Sant Agustí). 20 horas: ‘Tastavins’ y torrada de sobrasada, en la carpa de Sant Agustí.

Fiestas de la Sagrada Familia

10 a 14 horas: Jornada de educación vial. Parque infantil de tráfico. En la carpa.

Gastronomía

III Fira de sa Sobrassada en Sant Jordi. Desde las 11 elaboración de sobrasada, a las 12 ballada pagesa con el Grup Folklòric de Sant Jordi, showcooking y talleres infantiles y a las 13.30 horas elaboración de tapas con sobrassada en las casetas de Navidad de la plaza de Sant Jordi.

Música

Cotton Cactus: Blues, country y folk. Can Jordi Blues Station, 13 horas.

Little Pomegranate Honey: Regreso con clásicos del rock. Rosana’s, 16.30 horas.

Urban Music: III edición del festival de hip hop. Carpa de la plaza de Sant Jordi, Desde las 19 horas. Con Vinnie Dollar, Y9, LFACE y artistas invitados.

Medio Ambiente

‘Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la finca ecológica de Santa Gertrudis, con actividades de 9 a 16 horas. Desayunos y almuerzos de proximidad, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas y charlas sobre vida regenerativa. Todos los sábados.

Arte

Mercado de artistas en Olas Gallery: Mercado de arte local con piezas únicas y ediciones limitadas, en Olas Gallery, junto al paseo marítimo de Santa Eulària, de 11 a 17 horas.

'Ocho apellidos ibicencos', este domingo en Sant Carles / DI

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

(castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Parque Reina Sofía.

Photocall con personajes gigantes (hasta 12.30 horas). Parque Reina Sofía. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 13 horas: Esta Me La Sé. Mercado gastronómico.

Esta Me La Sé. Mercado gastronómico. 17.30 horas: Fiesta para nuestros mayores (Coro Santa Cruz y villancicos con Verónica San Juan; chocolate con churros). Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

Fiesta para nuestros mayores (Coro Santa Cruz y villancicos con Verónica San Juan; chocolate con churros). Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey. 19 horas: Concert de Nadal. Con la soprano Celia Toledo y el tenor Carlos Tur. Pianista Elvira Ramón. Auditorio de Can Ventosa.

Concert de Nadal. Con la soprano Celia Toledo y el tenor Carlos Tur. Pianista Elvira Ramón. Auditorio de Can Ventosa. 20 horas: Ibiza Comedy Band. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

10 a 14 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 12 a 13 horas: Taller de manualidades (Duendes Juguetones)

Taller de manualidades (Duendes Juguetones) 17 hora, 18.15 y 19.15 horas: ‘Vincles’ (Far de ses Coves Blanques)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas: Juegos de Jugueroix (10 a 18 horas), talleres y zumba con Kairos (11 a 12 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas: Juegos de Jugueroix (10 a 18 horas), talleres y zumba con Kairos (11 a 12 horas). Passeig de s’Alamera. 20 horas: ‘Ocho apellidos ibicencos’ (Ibiza Comedy Club). Centro parroquial de Sant Carles.

Sant Josep

10 horas: ‘Divernadal 2025’, actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 14 horas).

‘Divernadal 2025’, actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 14 horas). 16.30 horas: ‘Divernadal 2025’, actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 19.30 horas).

‘Divernadal 2025’, actividades infantiles y juveniles en el polideportivo Can Guerxo (hasta las 19.30 horas). 10 horas: Excursión por el valle des Rafal Trobat, salida desde la puerta del Club de Campo.

Excursión por el valle des Rafal Trobat, salida desde la puerta del Club de Campo. 11 horas: Excursión ‘de pou a pou’, salida desde el aparcamiento de Sant Agustí.

Excursión ‘de pou a pou’, salida desde el aparcamiento de Sant Agustí. 13 horas: ‘V Soul Food Fest’, jornada de música y gastronomía norteamericanas, en la zona exterior del auditorio Caló de s’Oli (Cala de Bou).

‘V Soul Food Fest’, jornada de música y gastronomía norteamericanas, en la zona exterior del auditorio Caló de s’Oli (Cala de Bou). 19.30 horas: Teatro ‘Història d’un premi’, a cargo del grup de teatre Es Molí, en el envelat de Sant Agustí.

Formentera

19 horas: Merienda para todos los asistentes y cantada pagesa en el Club de Jubilats de Sant Ferran.

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

12 horas: Misa Solemne y procesión.

19 horas: Baile payés con la Colla de Can Bonet, degustación y vino de la tierra.

Infantil

‘Navidad estrellada’. Concurso navideño interactivo para niños con pruebas divertidas, villancicos y sorpresas. 18 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Música

V Soul Food Fest: Acoustic Springsteen y Little Pomegranate Honey. Caló de s’Oli, 12.30 a 18.30 horas. El V Soul Food Fest, aplazado el 12 de octubre por las tormentas, combina gastronomía sureña de EE UU con blues, soul y otros géneros norteamericanos.

El Diverespai vuelve esta Navidad al Recinto Ferial de Ibiza / Marcelo Sastre

LUNES 29 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 h). Vara de Rey.

(12 a 23 h). Vara de Rey. 9 horas: Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu. 12 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 13 horas: DJ Pon Vio. Mercado gastronómico.

DJ Pon Vio. Mercado gastronómico. 17.30 horas: Gran Bingo Navideño Solidario (dos sesiones seguidas; donativo 5 € a beneficio de ADDIF). Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

Gran Bingo Navideño Solidario (dos sesiones seguidas; donativo 5 € a beneficio de ADDIF). Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey. 19 horas: Gimcana fotográfica ‘Luces de Navidad’ (inscripciones C19 hasta el 23 de diciembre; 13–17 años). C19.

Gimcana fotográfica ‘Luces de Navidad’ (inscripciones C19 hasta el 23 de diciembre; 13–17 años). C19. 20 horas: Roxela Trio (música en vivo). Mercado gastronómico.

Roxela Trio (música en vivo). Mercado gastronómico. 16 horas: Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas).

Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas). 16 horas: Actividades virtuales C19 (12–17 años, hasta 20.30 horas).

Sant Antoni

16 a 20 horas: Día del Niño, atracciones gratuitas

Día del Niño, atracciones gratuitas 10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 12 horas: Taller de magia familiar (Espai Jove)

Taller de magia familiar (Espai Jove) 17 a 18 horas: Cuentacuentos (Duendes Juguetones)

Cuentacuentos (Duendes Juguetones) 17, 18.15 y 19.15 horas: ‘Vincles’ (Far de ses Coves Blanques)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 h: Talleres y animaciones infantiles (10.30 a 13.30 h) y taller adultos de velas navideñas con Campos de Ibiza (17 a 19 h; inscripciones: comercio@santaeularia.com). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 h: Talleres y animaciones infantiles (10.30 a 13.30 h) y taller adultos de velas navideñas con Campos de Ibiza (17 a 19 h; inscripciones: comercio@santaeularia.com). Passeig de s’Alamera. 18.30 horas: Cine infantil. ‘Superklaus’. Centro Cultural de es Puig d’en Valls.

Cine infantil. ‘Superklaus’. Centro Cultural de es Puig d’en Valls. 19 a 21 horas: Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento.

Vila celebra las campanadas familiares el 31 por la mañana / Vicent Mari

MARTES 30 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 9 horas: Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 h y de 17 a 20 h). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 h y de 17 a 20 h). Parque Reina Sofía. 13 horas: Rose Mary Family. Mercado.

Rose Mary Family. Mercado. 20 horas: DJ Pon Vio. Mercado gastronómico.

DJ Pon Vio. Mercado gastronómico. 16 horas: Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas).

Actividades juveniles de Navidad (C19, hasta 20.30 horas). 16 horas: Actividades virtuales C19 (adultos +18, hasta 20.30 horas).

Sant Antoni

9.30 a 13.30 h: Gincana Navideña (Espai Jove)

Gincana Navideña (Espai Jove) 17, 18.15 y 19.15 horas: ‘Vincles’ (Far de ses Coves Blanques)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres y animaciones infantiles. Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Talleres y animaciones infantiles. Passeig de s’Alamera. 18 a 22 horas: Gran fiesta juvenil de Nochevieja con DJ José Díaz. Teatro España.

Gran fiesta juvenil de Nochevieja con DJ José Díaz. Teatro España. 19 a 21 horas: Videomapping navideño. Fachada del Ayuntamiento.

Sant Josep y Sant Jordi adelantan las campanadas al 31 al mediodía / TONI ESCOBAR

MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 h). Paseo de Vara de Rey. Vermut a 45 RPM con Javi Box y amigos.

(12 a 23 h). Paseo de Vara de Rey. Vermut a 45 RPM con Javi Box y amigos. 9 horas: Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu.

Escuela artística de Navidad (hasta 14 horas). Can Tomeu. 11 horas: Pre-campanadas familiares (animación y música con Kairós, hasta 12 horas). Mercado gastronómico.

Pre-campanadas familiares (animación y música con Kairós, hasta 12 horas). Mercado gastronómico. 13 horas: Rose Mary Family. Mercado

Rose Mary Family. Mercado 16 horas: DJ Orbe ‘Back to the Hits’ (hasta 19 horas). Plaza del Parque.

DJ Orbe ‘Back to the Hits’ (hasta 19 horas). Plaza del Parque. 16.30 horas: Pujada a la Catedral (salida Es Martell). Puerto de Eivissa.

Pujada a la Catedral (salida Es Martell). Puerto de Eivissa. 22.30 horas: Gran Fiesta Fin de Año con La Movida (campanadas, cotillón y uvas; escenario con Petit & Vázquez, Lugotti, grupos y performances, hasta 3 horas). Paseo de Vara de Rey.

Sant Antoni

11 a 19 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 12 a 13.30 h: Espectáculo Duendes de Navidad

Espectáculo Duendes de Navidad 13 horas: Fin de año Conexión Tokio – Mercat (karaoke + DJ Vázquez)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 h: Juegos de Eivissa Omega y talleres infantiles (10.30 a 13.30 h). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 h: Juegos de Eivissa Omega y talleres infantiles (10.30 a 13.30 h). Passeig de s’Alamera. 0.30 a 4.30 horas: Gran fiesta de Nochevieja con DJ José Díaz, Groove Garage y performances de Acrobatik. Teatro España.

Gran fiesta de Nochevieja con DJ José Díaz, Groove Garage y performances de Acrobatik. Teatro España. 0.30 h: Fiesta de Nochevieja con DJ Toni Torres. Sala polivalente y carpa de es Puig d’en Valls.

Sant Josep

11 horas: Campanadas al mediodía con animación y música de The Rosemary Family, en la plaza de la iglesia de Sant Josep.

Campanadas al mediodía con animación y música de The Rosemary Family, en la plaza de la iglesia de Sant Josep. 11 horas: Campanadas al mediodía con la música de Esta me la sé, en la carpa de Sant Jordi.

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. 12 horas: Campanadas infantiles (llevar bolsa de cotillón y uvas) y animación a cargo de Party Planet en la plaza de la Constitució.

Campanadas infantiles (llevar bolsa de cotillón y uvas) y animación a cargo de Party Planet en la plaza de la Constitució. 1 horas: Fiesta de Nochevieja en el Mercado, con DJ Sr. Cardona. Plaza de la Constitución.

Fiestas de Can Bonet y ses Païsses

0.30 horas: Gran Fiesta de Año Nuevo. Música y diversión hasta las 3.

Varios niños juegan en el pasado Diverespai de Formentera / P.M.V.

INFANTIL

Diverespai Ibiza 25-26. Juegos, atracciones, castillos inflables y talleres de creatividad en el pabellón para niños hasta 12 años. Juegos de aventura, deporte y realidad virtual en la carpa, para jóvenes hasta 17 años. Del 26 de diciembre al 3 de enero en el Recnto Ferial de Ibiza. De 10.30 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas. Cerrado el 31 de diciembre por la tarde y el 1 de enero por la mañana. Entrada 2 euros y bono de 10 euros para todos los días. Adultos acompañantes gratis.

Diverespai Formentera. Castillos, hinchables, juegos, atracciones, talleres... del 27 de diciembre al 4 de enero en el pabellón polideportivo del IES Marc Ferrer. De 10.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. De 16 a 17 horas hora tranquila para menores con sensibilidad a la inbtensidad acústica y lumínica. Día 31 por la tarde y 1 por la mañana cerrado.

Divernadal 2025. Espacio de juegos para niños y jóvenes de 0 a 16 años, con manualidades, hinchables, cuentacuentos, videojuegos, escape room... Del 27 al 30 de diciembre en el polideportivo Can Guerxo de Sant Jordi, de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Entrada libre.

‘Feria de Atracciones de Navidad’: Aparcamiento de sa Joveria (Eivissa). Horarios: lunes a jueves, 17 a 23 horas; fines de semana, 17 a 24 horas; domingos y festivos, 11 a 14 horas. Hasta el 12 de enero.

El Club Diario de Ibiza acoge la Fira d'Art todas las fiestas / Aïda Miró

ARTE

Fira d’Art d’Eivissa. Muestra colectiva de Navidad con obras de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Júlio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. Horario de visita de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h y de 17.30 a 20.30 h. Y los días 24 y 31 de diciembre de 10.30 a 13.30 h. Hasta el 5 de enero. El 30 de diciembre jornada de 'finissage' con los artistas.

EXPOSICIONES

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni, inauguración y charla con la artista el jueves 18 de diciembre a las 19.30 horas, hasta el 15 de marzo.

Wendy Williams. Pinturas de paisajes. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 5 de febrero.

John Trickett. ‘Col·lecció d’Eivissa’, paisajes (pintura). Sala de Exposiciones de Santa Eulalia, martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas, hasta el 3 de enero.

‘Colectiva de Navidad de Formentera’, obras de 15 artistas. Sala d’Exposicions ‘Ajuntament Vell’, de 11 a 14 y de 18 a 20 horas (domingos, festivos y lunes por la mañana, cerrado), hasta el 10 de enero.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Júlia Ribas. ‘Tardor’, pinturas. Inauguración el viernes 12 de diciembre a las 19.30 horas. De lunes a sábado de 10 a 13 y los domingos de 10 a 14 horas en la Casa Parroquial de Sant Joan. Hasta el 11 de enero.

Romanie. 'Calidesa', pinturas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 19 de enero.

'Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa'. 35 pinturas de paisajes de artistas de la isla de los dos últimos siglos. Sa Nostra Sala, c/ Aragó de Vila. De lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 31 de enero.

Laura de Grinyo. 'Form and Spirit', cerámicas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. De lunes a viernes de 11 a 14 horas. El sábado 13 a las 18 horas, performance sonora con Héctor Koa. Hasta final de año.

‘50 imatges. 100 anys’. Muestra fotográfica sobre la vida de Joan Marí Cardona. De martes a sábados de 11 a 14 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Hasta el 10 de enero.

‘Esglèsies d’Eivissa i Formentera’. Obras sobre las iglesias de la isla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de enero.

Tahirha Luck. ‘The sacred’, pinturas. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas, en el Centro XCultural de Jesús. Hasta el 29 de diciembre.

Violeta Galera. ‘El jardín que me habita’, pinturas. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de enero de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

Elisabeth Louy. ‘Chelsea Visions’, pinturas. Inauguración jueves 20 de octubre de 18 a 22 horas en Pure Ibiza Real Estate de Jesús. Hasta final de año.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.