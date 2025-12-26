Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias en Ibiza y Formentera en Navidad: ¿Cuándo acabará el mal tiempo?

Las fiestas navideñas están siendo muy lluviosas en Ibiza y Formentera, donde se esperan además temperaturas de entre ocho y 17 grados el fin de semana

Imagen de archivo | Lluvias en Ibiza

Imagen de archivo | Lluvias en Ibiza / Toni Escobar / Jessica Merodio

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Las fiestas navideñas llegan pasadas por agua a Ibiza y Formentera. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mal tiempo marcará el final de la semana y se prolongará durante buena parte del sábado y del domingo e incluso del inicio de la próxima semana.

Este viernes se esperan precipitaciones en ambas islas, con una probabilidad de lluvia del 55%. La situación empeorará el sábado, jornada en la que la Aemet eleva el riesgo hasta un 95%, con tormentas previstas especialmente en la franja horaria comprendida entre las seis y las 12 de la mañana.

El domingo tampoco traerá una mejora significativa, ya que continuarán las lluvias con una probabilidad del 65%, manteniendo un ambiente inestable durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, el fin de semana se moverá entre los ocho y los 17 grados, con valores más bajos en las primeras horas del día.

La inestabilidad se alargará hasta el lunes, jornada en la que también se esperan precipitaciones. Por el momento, y según la información disponible en la Aemet, no se prevé una tregua del mal tiempo hasta el martes 30, cuando las lluvias podrían empezar a remitir.

