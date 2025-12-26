Llama la atención
El optimismo de los vecinos de los apartamentos Don Pepe ante la última propuesta que les ha hecho llegar el Ayuntamiento de Sant Josep para rehabilitar sus viviendas y que hace que se replanteen los contenciosos que en su día pusieron contra el Consistorio. Ahora lo importante es que se pueda llevar a cabo y que se realice en el menor tiempo posible después de un lustro de espera.
La gran acogida del desfile de Papá Noel por las calles de Vila organizado por el Ayuntamiento, que lleva dos años llenando las calles de la ciudad. Un desfile que se acerca al nivel de público de la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos y que tiene ventajas con respecto a ésta, las fechas, que se hace por la mañana, lo que facilita que puedan ir las familias, y que no coincide con ningún otro.
El convenio de carreteras con el Gobierno central, que sigue enquistado y que es una fuente de conflictos de las administraciones de Balears con el Ejecutivo estatal. El presidente del Consell, Vicent Marí, aprovechó la firma del acuerdo de cesión al Ayuntamiento de Vila de la E-10 para volver a quejarse de la situación. «La respuesta que encontramos es siempre la misma: el silencio», dijo.
