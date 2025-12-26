Intentan evitar el sacrificio de una perrita llegada a Ibiza en patera

Una cachorra de caniche mestizo de entre tres y cuatro meses de vida ha quedado en el centro de un debate institucional en Ibiza después de que el Govern balear resolviera el 17 de diciembre que el animal debía ser sacrificado, al haber llegado a la isla en patera sin documentación sobre las vacunas recibidas.

Según confirmó el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la perrita llegó a la isla el pasado viernes 12 de diciembre junto a una familia de migrantes. La embarcación procedía presuntamente de Argelia, un país donde la enfermedad de la rabia es endémica.

Tras su llegada, el animal pasó a estar en situación de aislamiento en las instalaciones de la Fundació Natura Park. Los veterinarios del centro emitieron un informe sobre la situación de la cachorra a la dirección general de Salut Ambiental del Govern de les Illes Balears, que finalmente resolvió que debía ser sacrificada.

Alegaciones del Ayuntamiento y protocolo alternativo

El departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària ha redactado un escrito de alegaciones contra la orden de sacrificio. Entre los argumentos expuestos, el Consistorio señala que existen precedentes en el territorio nacional en los que se aplican protocolos alternativos para animales llegados de países con rabia endémica, además de que el animal no presenta sintomatología clara y detectable de tener rabia.

En este escenario, Santa Eulària propone derogar la orden de sacrificio y aplicar medidas de aislamiento, vacunación y control sanitario, con el objetivo de “garantizar la seguridad pública y el bienestar de la perra”.

El departamento municipal ha alcanzado además un acuerdo de colaboración con una fundación animalista para aplicar el protocolo propuesto si la Conselleria acepta las alegaciones. En ese caso, el Ayuntamiento costearía la infraestructura necesaria para mantener al caniche en aislamiento y realizar el seguimiento veterinario, en línea con la "filosofía de sacrificio cero" con la que asegura en un comunicado estar comprometido desde hace años.