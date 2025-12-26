La emergencia migratoria y las inundaciones en Ibiza, entre lo más destacado de 2025 en Baleares

La crisis migratoria y la consolidación de la ruta desde Argelia han marcado la actualidad del archipiélago de este 2025. Se han pulverizado todos los récords de llegadas de pateras y la cuestión ha tensionado las relaciones entre los gobiernos central y autonómico a cuenta de la respuesta a la emergencia. El año que termina ha estado igualmente marcado por las inundaciones que asolaron Ibiza entre finales de septiembre y mediados de octubre y que, aunque no hubo que lamentar daños personales, dejaron más de 200 incidencias registradas y numerosos comercios y familias afectadas.

En política, el acuerdo suscrito por PP y Vox para aprobar los presupuestos en verano ha servido de poco a la hora de calmar las accidentadas relaciones entre los socios de investidura que, sin embargo, cierran el año convalidando juntos en el Parlament el decreto de aceleración de proyectos estratégicos.

También ha sido noticia este año la macrooperación policial Manso-EnroqueBal contra el blanqueo, la muerte del expresidente del Govern Francesc Antich, las dos primeras condenas a prisión permanente revisable en Baleares y el asesinato machista de Puigpunyent.

Emergencia migratoria

A punto de acabar el 2025, Baleares ya ha recibido a más de 7.000 personas migrantes a bordo de más de unas 380 pateras -lejos de las cifras del año anterior de 5.815 personas y 330 pateras al cierre de 2024-, y elevando la cuestión migratoria a caballo de batalla entre los gobiernos central y autonómico a cuenta del control de fronteras y el reparto de recursos para atender a los menores no acompañados.

La necesidad de tutelar a los menores que llegan sin acompañamiento familiar ha puesto además contra las cuerdas a los consells, sobre todo al de Formentera, ya esta contingencia ha obligado a destinar gran parte de su presupuesto. De hecho, el Govern balear asignó a Formentera cerca de la mitad de los 7,8 millones de euros que el Ejecutivo central transfirió a Baleares para financiar la atención a los menores inmigrantes no acompañados bajo tutela de los consells insulares. En concreto, el reparto aprobado este mismo mes de diciembre asciende a 7.779.768 euros.

El despliegue de medios de la Agencia Europea de Control de Fronteras y Costas (Frontex) en Baleares suscitó además este año una escalada de acusaciones entre mandatarios de las islas y del Gobierno central.

Tras reclamar en varias ocasiones la presidenta del Govern, Marga Prohens, un despliegue efectivo de los medios de la agencia en el archipiélago, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, aseguró a mediados de octubre que Frontex vigilaba la ruta argelina hacia el archipiélago desde febrero.

Migrantes llegados a Formentera este año. / Carmelo Convalia / Carmelo Convalia

Pocos días después, un portavoz de la agencia manifestó que España nunca había pedido la intervención de Frontex, lo que fue calificado como un desmentido por Prohens, que pedía el cese de Rodríguez.

El propio delegado del Gobierno reveló más tarde una carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que comunicaba al Ejecutivo autonómico que desde el 19 de febrero de este año aviones de Frontex vigilan en tiempo real el mar balear.

Falta de vivienda y asentamientos en Ibiza

Otra de las noticias del año en Ibiza (desde hace ya varios años, de hecho) ha sido el desmantelamiento de varios asentamientos de chabolas. Administraciones, patronales y sindicatos coinciden en señalar que hay que erradicar poblados de infraviviendas que proliferan por la isla de Ibiza , especialmente en temporada.

Eso sí, el problema ha llegado a tal punto, que parece imposible solucionarlo en el corto plazo. El presidente del Consell , Vicent Marí , admitió en un pleno que no se puede acabar, para el ahora, con el chabolismo. "No crearé falsas expectativas. Nadie tiene aquí una varita mágica. La realidad es muy tozuda y cruda", dijo en respuesta al conseller insular de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez. Dicho representante político criticó que las instituciones de la isla se dedican a "criminalizar" a quienes viven en estas condiciones, con amenazas de sanciones. Marí, por su parte, destacó que este fenómeno no es nuevo y culpó a las políticas que ha llevado a cabo la izquierda en Balears durante ocho años, en los que, afirmó, se confió todo a la Vivienda de Protección Oficial (VPO).

Menores migrantes

La segunda gran cuestión, siempre dentro de la emergencia migratoria, que ha enfrentado a los gobiernos de Marga Prohens y Pedro Sánchez, ha sido el reparto de recursos para la atención a las personas que llegan al archipiélago, especialmente a los menores migrantes no acompañados. La problemática ha llegado a los tribunales con la interposición de varios recursos. El último este mismo mes.

Baleares ha basado siempre su respuesta en la falta de la capacidad de las instituciones competentes en la materia. "No es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad", han repetido.

Inundaciones en Ibiza

Entre los días 29 de septiembre y 15 de octubre de 2025 la isla de Ibiza sufrió los efectos combinados de la dana 'Alice' y del antiguo huracán 'Ex Gabrielle', que provocaron fuertes lluvias, inundaciones y cortes de carreteras. El rápido despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la actuación del dispositivo del Govern, a cargo del ibicenco Pablo Gárriz, director general de Emergencias del Govern.

La rotona de Can Misses, inundada por la dana 'Alice' / Ayuntamiento de Ibiza

No obstante, las lluvias torrenciales dejaron de nuevo evidencia la obsolescencia y la falta de preparación de las principales infraestructuras de Ibiza, con carreteras inundadas (el caso de la autovía del aeropuerto es especialmente sangrantes) y sistemas de alcantarillado y tanques de tormenta totalmente desbordados.

Aunque no hubo que lamentar daños personas de consideración, los sucesivos episodios de fuertes lluvias se saldaron con más de 200 incidencias registradas y numerosos comercios y familias afectadas.

PP y Vox: las idas y venidas de los socios

También en clave política, el año comenzó con la muerte del expresidente del Govern Francesc Antich -a lo largo del año han muerto también el que fuera el último presidente del Consell de Ibiza y Formentera, Pere Palau, y el exsenador y exvicepresidente del Govern Pere Sampol- y termina con la convalidación del decreto de aceleración de proyectos estratégicos rebajado a petición de Vox respecto a las pretensiones iniciales del Govern.

Los socios de investidura han logrado sacar adelante el decreto de contención turística -sin la parte fiscal, por exigencia de Vox-, la ley de proyectos estratégicos residenciales --tampoco exenta esta cuestión de una polémica con Vox a cuenta de la posibilidad de urbanizar en las áreas de transición---, y una flexibilización del requisito de catalán en la función pública. La buena sintonía culminó con la aprobación de los Presupuestos autonómicos el 9 de julio, tras una prórroga de medio año.

Sin embargo, tras la pausa veraniega y cuando parecía que las relaciones se habían restablecido, Vox presentó una reforma educativa para garantizar la vehicularidad del castellano que el PP rechazó de plano desde el primer momento. De nuevo, los reproches entre socios.

Las relaciones se dieron por rotas, a pesar de una tregua para liquidar la ley de memoria democrática, el día que Vox tumbó el techo de gasto obligando, otra vez, a una nueva prórroga presupuestaria. El Govern, sin embargo, no tira la toalla y garantiza que "cuando se den las condiciones" tratará de negociar unas nuevas cuentas.

A caballo entre la política y los tribunales, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, sigue a la espera de fecha para el juicio por delito de odio por romper las fotos de Aurora Picornell.

Toneladas de droga y coches balizados

Otro de los grandes asuntos que sacudió este año la actualidad del archipiélago fue la conocida como operación Manso-EnroqueBal, desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil y que explotó en verano con el arresto de una decena de personas, entre ellas, el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, el abogado Gonzalo Márquez, y el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales.

Los dos cuerpos policiales hicieron balance de la operación a principios de noviembre: 76 arrestos, la intervención de 1,54 millones de euros y varias toneladas de droga.

En la operación se desarticuló una organización criminal mallorquina, conectada con otras de carácter transnacional, dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes en España, principalmente a través de aguas ibicencas, dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

Siguiendo en sucesos y tribunales, Baleares ha anotado este año sus dos primeras condenas a prisión permanente revisable. La primera de la historia del archipiélago fue para el asesino confeso de su mujer embarazada y su hijo de siete años en Sa Pobla (Mallorca) en mayo de 2021. La segunda, más reciente, para la acusada de provocar el incendio mortal de ses Païsses, en Ibiza, donde perdió la vida un anciano impedido de 77 años en agosto de 2023.

La jueza la condenó por el delito de "asesinato con alevosía sobre una persona especialmente vulnerable en concurso de normas con un delito de incendio", según informa el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Un jurado popular la había declarado culpable de asesinato en el mes de noviembre, considerando probado que la procesada conocía previamente la vivienda por haber mantenido una relación sentimental con el hijo del matrimonio y por haberlos cuidado con anterioridad . Además, los miembros del jurado señalaron que I.C.N. tuvo "intención de asegurar el resultado letal buscado".

Además, el juicio por la muerte de un bebé tras ser arrojado a un contenedor en Porto Cristo tendrá que repetirse después de que fuera anulado por las dudas en relación a la titulación de un perito.

La violencia machista que no cesa

Desgraciadamente, Baleares ha vuelto a ser golpeada por la cara más cruda de la violencia machista. El 19 de marzo en Puigpunyent, un hombre de 82 años mató de un disparo a su mujer, de 79, y luego se intentó suicidar. Falleció meses después.

El 23 de mayo de 2025 se cumplió un año del derrumbe del Medusa Beach en Playa de Palma, el siniestro en el que perdieron la vida cuatro personas. Más de un año y medio después, el propietario dijo en los juzgados que desconocía que hubiera irregularidades y consignó 250.000 euros para las familias de los perjudicados. Este mes de diciembre también se conoció la sentencia del caso Lujo Casa, la mayor estafa inmobiliaria en la historia de Baleares: 28 años de cárcel para los cabecillas.

En materia turística, destaca la implementación este año por parte del Consell de Ibiza, siguiendo el ejemplo del de Formentera, de la ley que limita la entrada y circulación de vehículos en la isla durante los principales meses de la temporada de verano. Como era de esperar, las principales navieras han criticado la medida y han pedido que se suspenda su aplicación.

Además, la subida del ITS (la conocida ecotasa) y otras medidas anunciadas tendrán que esperar a la espera de pasar por la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad, el órgano cuya segunda fase acaba de arrancar con propuestas como un hotel escuela o medidas para convertir fijos discontinuos en fijos en temporada baja.