Diverespai de Ibiza: entre castillos hinchables y clásicos Madrid-Barça en la videoconsola

Quedan escasos minutos para la inauguración de la vigesimosexta edición del Diverespai y en los exteriores del Recinto Ferial de Ibiza la cola de padres y madres con sus hijos es notable. La expectación crece ante la inminente apertura de las puertas y el comienzo de la diversión para la multitud de niños y niñas que ya aguardan en esta emblemática feria dirigida al público infantil.

Aunque son muchos los atractivos instalados en el Diverespai 2025, hay uno que se impone como el favorito de la mayoría de los pequeños asistentes: los castillos hinchables. Esta atracción, ya un clásico de la feria local, es el principal reclamo para niños como Mateu Serra Ramón, de cuatro años. Su madre, Carolina Ramón, lo confirma antes de participar en los primeros juegos: "Los castillos hinchables son lo que más le gusta", afirma con enorme convicción, a pocos metros de su niño y su pareja, el padre de Serra.

Juego interactivo de baile en el Diverespai. / Vicent Marí

La familia es asidua al Diverespai. "No es el primer año que venimos", reconoce Ramón, que también explica los planes previstos para la jornada inaugural de esta edición. "Hoy, viernes 26 de diciembre, estaremos solo un ratito. Según cómo vaya la experiencia, volveremos en los próximos días. Al final, es una iniciativa pensada para ellos", añade.

Aún con la resaca emocional de la Nochebuena y de los regalos de Papá Noel, Ramón relata cómo vivió su hijo la experiencia: "Fue muy bien y está contento, porque Papá Noel le ha traído lo que pidió en la carta".

Pocos minutos antes de la entrada al Recinto Ferial de Ramón y su familia, acceden a la feria María Ángeles Planells junto a su hija, Laia Vaquero Planells. A diferencia de otros niños, Laia prefiere "los talleres de cocina y, después, los castillos hinchables", según indica su madre.

"Veo a mi hija contenta y eso es lo que quiero"

Precisamente, las actividades culinarias están teniendo una notable acogida, al menos durante los primeros compases de la jornada inaugural. Apenas unos minutos después de la apertura de puertas, las zonas habilitadas para estos talleres ya registran una cola considerable de niños y niñas, deseosos de preparar sus propios platos. A tenor del ambiente, todo apunta a un rotundo éxito.

Los castillos hinchables, el principal reclamo para los más pequeños. / Vicent Marí

Los menores son las estrellas indiscutibles del Diverespai. Sin embargo, los padres y madres también tienen su cuota de protagonismo, ya que deben vigilarlos y acompañarlos durante toda la jornada. Al final, forman parte de una mañana especial para los más pequeños y también disfrutan de la experiencia, como explica Planells: "A pesar de la cola para entrar, es una mañana de mucha felicidad. Veo a mi hija muy contenta y eso es lo que quiero".

Zona A y zona B

La feria se organiza este año en dos espacios diferenciados por franjas de edad. El pabellón principal (zona A) está destinado a menores de hasta 12 años, mientras que la carpa (zona B) reúne las actividades dirigidas a jóvenes de 13 a 17 años.

En los primeros compases del Diverespai 2025, la zona A concentra a muchos más niños y niñas que la B, que presenta un ambiente más tranquilo. En este último espacio, más amplio y despejado, se encuentra Leticia López, que observa de cerca a su hijo, Marcos Ballester López, mientras juega en una actividad interactiva similar al 'Just Dance'.

Mientras el pequeño intenta reproducir los pasos de baile que marca la canción de la consola, su madre respira hondo y asimila el panorama. "Nos toca a mi pareja y a mí tener paciencia y tomárnoslo con calma. Vamos a pasar aquí toda la mañana y después volveremos los días que esté abierto", explica.

Una monitora guía a dos niños en una de las atracciones habilitadas para la feria. / Vicent Marí

López también cuenta las preferencias de su hijo dentro de la feria: "Lo que más le gusta son las consolas y todo lo relacionado con la realidad virtual. De hecho, cuando termine esta actividad de baile nos iremos a la zona habilitada para jugar al 'FC' [anteriormente conocido como 'Fifa']. Tenemos pensado recorrer prácticamente todas las atracciones".

Precisamente, la zona habilitada para los amantes del videojuego de fútbol más emblemático es una de las paradas más demandadas por los adolescentes en la zona B. Prueba de ello es que las dos PlayStation disponibles para disputar breves partidas entre rivales se encuentran ocupadas.

Como no podía ser de otra manera, la mayoría de los jugadores eligen al FC Barcelona o al Real Madrid. Aunque ambos clubes cuentan con plantillas de un nivel similar, no ocurre lo mismo con la destreza de algunos videojugadores, algo que queda reflejado en el marcador: un contundente 4-0. Con todo, lo más importante aquí no es el resultado, sino la diversión.

Ballester tampoco es una excepción y se declara un apasionado de los castillos hinchables. Su madre lo resume sin entrar en demasiados detalles: "Hay uno con una pendiente bastante pronunciada y tiene muchas ganas de subirse".

Con el paso de los minutos, los jóvenes van ocupando los 5.000 metros cuadrados del Recinto Ferial. "Venir al Diverespai se ha convertido en una tradición navideña", confiesa Eva Artiga, que acude a la feria con su hijo Joel.

Para otros padres, como Álex Joly, "el Diverespai es una forma de pasarlo muy bien entre amigos y, además, una alternativa más económica para disfrutar de la Navidad". Y añade: "Lo que más les apetece a mis hijos es saltar en las colchonetas". Cabe recordar que el precio general de la entrada es de dos euros.

Los más pequeños disfrutan de una amplia variedad de actividades que abarcan desde talleres creativos y educativos —como manualidades navideñas, elaboración de galletas, maquillaje infantil o propuestas artísticas— hasta atracciones como hinchables, camas elásticas o la bebeteca. A todo ello se suman otras opciones, como los ya mencionados videojuegos y juegos de realidad virtual. Eso sí, las colchonetas se consolidan como las grandes protagonistas de esta edición.

En cualquier caso, quienes deseen disfrutar del Diverespai podrán hacerlo hasta el sábado 3 de enero, en horario de 10.30 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas. El recinto permanecerá cerrado el 31 de diciembre por la tarde y el 1 de enero por la mañana.