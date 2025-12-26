Detectan a mujeres y menores de zonas de conflicto entre los migrantes llegados a las Pitiusas

El Gobierno ha identificado una elevada vulnerabilidad entre los migrantes que llegan en patera a Balears, con una presencia significativa de mujeres y menores procedentes de zonas de conflicto armado. Así lo asegura la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien apunta que esta situación requiere de una atención diferenciada. Los perfiles de personas que realizan la ruta hacia Balears, detalla, son gente cuyo destino final en muchos casos no es España, sino Francia.

Por otro lado, Cancela atribuye el descenso de entradas irregulares de migrantes en 2025 al refuerzo de la dimensión exterior de la política migratoria del Gobierno.

Concretamente, cita la colaboración con Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos, así como un diálogo reforzado con Argelia ante el aumento de llegadas a Balears.

Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre, han arribado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre 35.935 personas, en torno a un 40% menos que el año pasado. Sin embargo, se incrementa un 27,3% las llegadas a Balears, con 7.295 entradas en 2025.

Regularización

La secretaria de Estado de Migraciones se inclina por que sea el Congreso el que avance en el procedimiento extraordinario de regularización de medio millón de migrantes a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se encuentra en tramitación en la Cámara Baja, aunque encallada en estos momentos. No obstante, no descarta explorar otras posibilidades en caso de que esta medida no salga adelante. «Hay que agotar esa vía primero (legislativa), sobre todo, para mandar un mensaje muy potente a la ciudadanía [...]. Si luego, al final, eso no es posible, habrá que explorar otras posibilidades. Pero creo que primero es el legislativo quien tiene que responder», asegura. A su juicio, el Congreso tiene la obligación de responder cuando «hay un respaldo además tan potente de la ciudadanía».

La secretaria de Estado lideró el pasado mayo las negociaciones con los grupos parlamentarios para sacar adelante la ILP, aunque los encuentros terminaron en verano sin resultados. En este sentido, explica que conversaron con todos los grupos parlamentarios menos con Vox, que «se opone frontalmente». Respecto a los populares, señala que ya entonces indicaron que no querían mantener «ningún diálogo» y que preferían debatirlo en la comisión correspondiente.

En cualquier caso, asegura que «había un avance muy importante» y estaban «muy cerca» de alcanzar un acuerdo. «Lo que ha ocurrido tiene más que ver con la dinámica parlamentaria».

«Sería muy interesante -añade- que pudiera retomarse ese ámbito de negociación, porque lo que separaba en este momento a las distintas posiciones no era sustancial. Era cuestión de buscar una redacción, de ajustar un poco los planteamientos», indica. Por ello, confía en que se retomen las negociaciones el próximo año.

Por otro lado, defiende la necesidad de un Pacto de Estado contra los delitos de odio, con la implicación de todas las administraciones, los medios de comunicación y las plataformas digitales. Y alerta del papel de las redes sociales en la difusión de bulos y mensajes xenófobos.