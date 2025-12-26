Por qué comer tarde engorda más: depende del 'reloj' de los órganos, según un experto en alimentación

El doctor Sebastián La Rosa, quien comparte consejos de alimentación, bienestar y cambio de hábitos en redes sociales, ha publicado un vídeo en Instagram en el que lanza una idea sencilla para entender por qué comer tarde puede favorecer el aumento de peso: "Tus órganos tienen sus propios relojes y horarios".

Según explica, si uno se queda con una imagen básica, "los horarios en los que la mayoría de tus órganos funcionan bien para que comas son los horarios de oficina". Y lo resume con una frase llamativa: "Básicamente, tus órganos son oficinistas", por lo que cenar a las diez de la noche "va a afectar negativamente al funcionamiento de tus músculos, de tu hígado, etcétera".

Termogénesis y el efecto que cambia cuando cae la noche

En su explicación, La Rosa menciona la termogénesis inducida por la dieta, un proceso por el cual una parte de las calorías consumidas "se van a perder en forma de calor y no van a ser almacenadas" en el cuerpo.

"Más termogénesis significa que más de las calorías que comiste se van a perder en forma de calor", señala, y lo vincula con la pérdida de peso: esto "te permite comer más y no engordar o te permite bajar de peso más fácil".

En ese punto, añade que por eso, cuando el objetivo es bajar de peso, "solemos aumentar un poco las proteínas", a las que atribuye "más efecto termogénico". Como ejemplo, afirma: si de día las proteínas tuvieran un índice termogénico del 25%, "el 25% de las calorías" de esas proteínas "se van a perder en forma de calor". Pero si "de noche este efecto se reduce", el resultado sería "un excedente calórico mayor" y más calorías que "se van a transformar en grasa o almacenar".

Insulina, glucosa y melatonina

El médico suma a esa explicación otros factores que, según expone, ayudan a entender el fenómeno: "La reducción de la sensibilidad a la insulina" y "l aumento del azúcar en sangre por comer de noche".

De hecho, lo plantea de forma directa: "Comer a las 2 o 3 de la mañana no es solo una mala idea calórica: es un problema metabólico". Y afirma que "esa misma pizza se transforma en más grasa, empeora tu energía al día siguiente y bloquea procesos clave de reparación celular".

En el vídeo también menciona un dato concreto: "Un estudio de 2021 mostró que comer apenas una hora después de que empieza a subir la melatonina aumenta la glucosa un 34% más, aun siendo exactamente la misma comida". Y concluye con una idea central: "El problema no es solo qué comes, sino cuándo".

En esa misma línea, sostiene que por la noche,"“un plato ‘saludable’ puede disparar tu glucemia" y no hacerlo por la mañana, porque "en horarios nocturnos somos más resistentes a la insulina, acumulamos más grasa y generamos más inflamación".