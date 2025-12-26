Chabolismo descontrolado en Ibiza: el gran problema por resolver

Administraciones, patronales y sindicatos coinciden en señalar que hay que erradicar los asentamientos, los poblados de infraviviendas que proliferan por la isla de Ibiza, especialmente en temporada.

Eso sí, el problema ha llegado a tal punto, que parece imposible solucionarlo en el corto plazo. El presidente del Consell, Vicent Marí, admitió en un pleno que no se puede acabar, para el ahora, con el chabolismo. «No crearé falsas expectativas. Nadie tiene aquí una varita mágica. La realidad es muy tozuda y cruda», dijo en respuesta al conseller insular de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez. Dicho representante político criticó que las instituciones de la isla se dedican a «criminalizar» a quienes viven en estas condiciones, con amenazas de sanciones. Marí, por su parte, destacó que este fenómeno no es nuevo y culpó a las políticas que ha llevado a cabo la izquierda en Balears durante ocho años, en los que, afirmó, se confió todo a la Vivienda de Protección Oficial (VPO).

Tiendas de campaña en un asentamiento en Can Misses. / MARCELO SASTRE

Por otro lado, tanto el presidente insular como alcaldes y otros representantes políticos del PP en la isla de Ibiza sostienen que, si bien hay personas que, debido a la emergencia habitacional, se ven abocadas en malvivir en chabolas y otro tipo de infraviviendas, también hay quienes tienen normalizada esta forma de vida.

Las administraciones locales afirman que se debe dar una respuesta a los perfiles vulnerables a través de los servicios sociales municipales (muchos asentados no quieren acudir a éstos), al tiempo que hacen hincapié en que no se puede normalizar el chabolismo y avisan de multas por acampar. Además, hay propietarios de parcelas privadas con asentados, como en la zona de sa Joveria y en las inmediaciones del Estadio Can Misses, que han ido a los juzgados por ocupación ilegal.

Peligro de incendio

Mientras continúa existiendo este problema, se producen situaciones de grave riesgo para las personas que están en infraviviendas. En mayo se incendió una en el barrio de es Pratet. Su habitante, un hombre de 56 años, logró salvar su vida. Al parecer se prendió el aceite de una sartén que estaba calentando a primera hora de la mañana. En la isla se han producido situaciones similares a este episodio. En septiembre se originó un fuego en un asentamiento de tamaño reducido muy cercano a la calle de la Gamba Roja (que une la rotonda del aeropuerto y ses Salines con Platja d’en Bossa). No hubo que lamentar daños personales, según explicó el Ayuntamiento de Sant Josep. Este diario también ha recogido este 2025 la situación que se vive en ses Feixes del Prat de ses Monges, donde okupas malviven en condiciones de miseria en ruinas y construcciones precarias. Los vecinos alertan de los trapicheos que presencian a diario.

Censo en toda la isla

En julio, en la pitiusa del norte se contabilizaron a hasta 1.192 personas alojadas en 655 infraviviendas, según recoge el censo que se presentó en noviembre en las II Jornadas Insulares de Sinhogarismo organizadas por la Cruz Roja. Se trata de un estudio coordinado por el doctor en Trabajo Social de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Alfonso López, sobre la base de los datos recopilados por técnicos y voluntarios de Cruz Roja.

Este año Ibiza también ha visto cómo caravanistas salían a la calle para protestar, frente a la sede del Consell, contra las restricciones. Pedían áreas de servicio de pago en las que poder estacionar y vaciar de manera segura sus depósitos de agua sucia; y defendían que sus autocaravanas (o furgonetas camperizadas) pagan el impuesto de circulación y están consideradas viviendas, considerando, así, «inconstitucional» la restricción de sus movimientos.

Desalojo del asentamiento de es Gorg el 7 de julio. / SERGIO G. CAÑIZARES

Medidas del Consell

El Consell respondió que «la entrada ilimitada de caravanas, acampadas sin control» genera saturación en carreteras y aparcamientos, así como «problemas medioambientales, de salubridad, de residuos y de ocupación de espacios naturales». Así defendía la institución que solo puedan circular y pernoctar las autocaravanas de fuera que dispongan de una reserva en la isla, como marca la ley.

Ha sido año de desalojos. Los más sonados, Can Rova 2 en el término municipal de Santa Eulària, y el del aparcamiento es Gorg, un terreno municipal en Vila. Éste último fue desalojado el 7 de julio por la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía. La operación estaba motivada por el inicio, inminente en aquel entonces, de las obras para construir un centro de baja exigencia, un albergue para personas vulnerables. Muchos de los asentados en es Gorg movieron sus vehículos a otros puntos de infraviviendas de la ciudad.

El problema parece simplemente moverse de un terreno a otro, mientras los partidos de la izquierda acusan a las instituciones locales de perseguir y criminalizar a los asentados.

Además, este año, antes del inicio de la temporada, finalizaron los trabajos de limpieza del asentamiento de Can Raspalls, que también había sido desalojado.

El Consell de Alcaldes pide al Estado, que es quien tiene las competencias en Extranjería, que se implique para frenar el chabolismo. «Hay que hacer un trabajo de identificación de qué personas trabajan y si lo hacen con papeles y su situación administrativa con respecto a Extranjería, así como si son personas vulnerables que deben ser atendidas por los servicios sociales», en palabras del presidente Vicent Marí.