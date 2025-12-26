Luz verde para adjudicar las obras finales de los juzgados de Ibiza

El Tribunal Administrativo Cental del Ministerio de Hacienda ha dado luz verde definitiva a la adjudicación de las obras que deben rematar los juzgados de Ibiza después de varios años de demoras.

El tribunal acaba de rechazar el recurso interpuesto por Pradditive, un empresa dedicada a la eficiencia energética en sistemas de climatización y ventilación que había denunciado que el proyecto no cumple con la normativa europea en esta materia. El argumento principal de fallo judicial es que «la empresa recurrente carece de legitimación para impugnar el procedimiento al no haber presentado oferta ni acreditar que los pliegos le impidan concurrir en condiciones de igualdad».

El pasado 24 de noviembre, el director general de Pradditive, Juan Gil, interpuso este recurso alegando que el proyecto arrastraba «incumplimientos técnicos graves de la normativa vigente». Concretamente, hacía referencia al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir este tipo de infraestructuras.

«Yo soy un súper especialista en temas de eficiencia energética, hasta el punto de que formé parte del equipo de redactores de la norma que aquí se está vulnerando. Así que es muy divertido. ¿Voy a ganar? Hombre, si lo he escrito yo….», explica Gil a Diario de Ibiza, convencido de que el proyecto va a continuar adelante, pero también de que, tarde o temprano, él acabará cobrando su parte. Y sin que el edificio cuente con la instalación de eficiencia energética a la que obliga la Unión Europea, advierte.

«Me lo van a pagar igual»

«A mí me lo van a pagar igual. Al final, la ciudadanía va a adquirir un edificio que no cumple con la norma porque la Administración lo ha tapado. La cosa es tan sencilla como esa. A nosotros nos van a pagar porque tenemos lucro cesante», añade.

La resolución del Ministerio de Hacienda acusa a Pradditive de «pretender que su sistema tecnológico fuera incorporado de manera obligatoria en las prescripciones técnicas», y agrega que «imponer una tecnología concreta vulneraría los principios de libre competencia que rigen la contratación pública».

Gil desmiente categóricamente estos argumentos y confirma que su siguiente paso será interponer un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, donde está convencido de que le darán la razón.

«Dentro de dos años llegaremos a juicio y la obra ya se habrá construido. Entonces el juez mirará y dirá que, efectivamente, no está la instalación y nos dará la razón. Y lo que no sabe la ciudadanía es que yo, como gerente de la empresa, me voy a embolsar el dinero como si hubiera hecho la obra. Porque sabemos que es un juicio que vamos a ganar», insiste.

El derecho contra la ingeniería

«Porque a mí me lo van a pagar igual. Entonces la ciudadanía adquiere un edificio que no cumple con la norma porque la Administración lo ha tapado», reitera.

En su resolución, el Tribunal Administrativo Central explica cómo ha comprobado si existía alguna irregularidad en el proyecto: preguntándoselo a la Secretaría de Estadio de Justicia, autora del mismo. En este sentido, Gil establece una comparación: sería como preguntarle al autor de un robo si ha sido él y creer a pies juntillas en su respuesta.

«Pero el torcimiento del Derecho nada puede contra la lógica de la ingeniería», sentencia. Y advierte: «Ya hemos ganado casos así, esto es un continuo. Es el Estado profundo, pero a un nivel de barrio», añade.

A la espera de adjudicataria

En cualquier caso, sí es seguro que sigue adelante el proyecto para rematar y acondicionar los 4.078 metros cuadrados que todavía continúan vacíos en el nuevo edificio de los juzgados de Ibiza, que cuentan con una capacidad total de 12.251 metros cuadrados.

El siguiente paso será nombrar a la empresa adjudicataria de este contrato valorado en 8,6 millones de euros. Y el último, realizar las obras, que tienen un plazo de ejecución previsto de 20 meses. Por ello, el escenario optimista es que el edificio esté al fin completado a finales de 2027. Mientras tanto, los contribuyentes seguirán pagando medio millón de euros anuales por alquilar un edificio del Cetis que acoge varias sedes judiciales.