Fallece Óscar Ferrer Marí, el "vividor de las artes" que marcó la infancia en Ibiza

El actor y cuentacuentos Óscar Ferrer Marí falleció el pasado miércoles 24 de diciembre a los 47 años. Muy querido por su labor como narrador de cuentos y hombre de teatro, quienes le conocieron lo recuerdan como un "vividor de las artes", que dedicó su juventud a contar historias a los más pequeños de Ibiza. Hijo de Mariano, de Lumiplastix, Ferrer deja una huella profunda en la isla.

Su velatorio tendrá lugar en el Tanatorio de Pompas Fúnebres de Ibiza este sábado a partir de las 9.30 horas. El funeral será a las 12 en la iglesia de Sant Vicent de sa Cala.

Con 12 años, Ferrer ya formaba parte del grupo Es Cubells, creado para difundir las artes escénicas entre los niños y jóvenes de Ibiza. "Siempre le gustaba ir para adelante y lo de la creación", recuerda Silverio Marín, 'Guisante' —organizador del festival de teatro infantil y familiar 'El Festín'— que dio vida a la agrupación junto a Gerardo Marín en 1992.

La curiosidad por el arte

"Como yo escribía las obras, él siempre estaba preguntándome cosas", destaca Guisante, que tiene en su memoria guardada una obra que creó Ferrer con un grupo de danza y la música del tema Alegría, del Circo del Sol, que representó en una de las primeras ediciones de 'El Festín'. "No me acuerdo en qué año fue, pero sí que tenían un aro colgante y unas telas", añade el organizador, que señala que Ferrer "siempre salía con fuerza y se comía el escenario".

De hecho, recuerda que muchas veces cuando Guisante preguntaba al grupo de jóvenes quién quería actuar, Ferrer siempre levantaba la mano y "a lo mejor tenía tres o cuatro papeles en una obra". "Por eso me alegré cuando me enteré más adelante de que empezó una carrera en solitario. Óscar tocó todos los temas, desde el teatro, a la expresión corporal, danza, títeres...", destaca Guisante.

Óscar Ferrer Marí, preparado para una de sus actuaciones. / Guisante

Cuando cumplió los 18 años, Ferrer salió de la isla para realizar el servicio de voluntariado europeo en una guardería y seis meses después decidió estudiar Danza en los Países Bajos, aunque no finalizó la carrera. En Holanda se introdujo en el teatro de calle y en las acrobacias y, a su vuelta a Ibiza, colaboró con varios grupos.

Fue miembro del grupo Cómica desde 1999, agrupación que nació dentro de un proyecto de la Unión Europea para crear una escuela de arte para los niños. Sin embargo, al acabar la subvención y ante la dificultad de alcanzar esa misión, el grupo pasó a organizar actividades para los más pequeños de la isla.

Narrador de cuentos

Ferrer los tenía embelesados. Durante más de diez años recorrió escuelas, bibliotecas y fiestas de pueblo para, muchas veces solo con su voz, transportarles a lugares lejanos. "Había gente que se dedicaba a contar cuentos, pero como narrador sólo estaba él", recuerda la actriz y cuentacuentos Encarna de las Heras, de cuando conoció a Ferrer al llegar a la isla hace 20 años.

Además del mérito que supone que Ferrer tuviera la capacidad de capturar a su audiencia sólo con su historia, De las Heras señala el que lo consiguiera en un momento en el que era mucho más difícil hacerse un hueco en la isla a nivel cultural. Por este motivo, para ella la suya es una "historia de aguante y fe".

De su trayectoria, De las Heras también destaca su trabajo actoral, que considera menos conocido. A ella le tocó dirigirle en unas obras de teatro en las que actuó como miembro de Cómica y señala cómo no sólo atrapaba a los niños, sino también a los adultos.

Quizá en ello tuviera mucho que ver su personalidad: "Transmitía su amabilidad y hacía que fuera querido", admite la actriz. "Se llevaba bien con todo el mundo", destaca también la escritora Iolanda Bonet, que coincidió con él en varias ocasiones.

"Tenía mucha capacidad de captación del público infantil", añade la autora, que destaca la actitud de Ferrer cuando contaba cuentos: "Transmitía la humanidad al público infantil y se medio agachaba para llegar a ellos".

El mundo de las historias ibicencas

Ferrer decía que para él los mejores cuentos eran los etiológicos, "los que muestran cómo las diferentes culturas explican el porqué de las cosas" algo que consideraba que, ya en el 2004, era "muy útil" para ayudar a los alumnos que venían de fuera a sentirse también identificados con la historia. Destacaba la "imaginación que te hace volar" de los niños y esperaba que los adultos perdiesen el miedo a ser niños.

Para ello, no solo contaba cuentos, sino también rondaies e historias ibicencas. Era conocido entre los más pequeños porque conducía el Club de Lectura de la biblioteca municipal de Vila, pero también los contó en la de Santa Eulària y la de Sant Josep.

Bonet, igual que Guisante y De las Heras, también destaca la confianza y amistad que compartían con Ferrer. A ella le sustituía en algunas ocasiones, a Guisante le transmitía sus dudas profesionales, y a De las Heras fue a verla actuar con sus hijos, cuando ya había pasado a dedicarse al negocio familiar.

Aunque hace años que Ferrer dejó de contar cuentos en público, su recuerdo sigue muy presente entre quienes le escucharon. Bonet rememora uno de ellos, Cercan (la palabra cáncer al revés), con el que los niños quedaban «impresionados». Hoy conmueve que esa devastadora enfermedad acabara con la vida de un narrador que ayudó a tantos a entender el mundo a través de las historias.