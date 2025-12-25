Vicent Marí destaca la resiliencia de Ibiza y fija la vivienda y la sostenibilidad como prioridades para 2026

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, lleva a cabo un balance del último año calificándolo de "intenso", marcado tanto por momentos positivos como por situaciones de dificultad, y pone en valor la capacidad de respuesta y la solidaridad demostrada por la sociedad ibicenca. Durante su mensaje institucional de Navidad, Marí ha tenido un recuerdo especial para los efectos de las danas que cayeron sobre la isla a finales de septiembre y mediados de octubre agradeciendo públicamente la labor de los servicios de emergencia, los ayuntamientos, las fuerzas de seguridad, las entidades sociales y la ciudadanía que "colaboró de manera solidaria".

El presidente ha subrayado que, más allá de la reparación de los daños y la atención a las personas afectadas, el Consell Insular y el resto de administraciones ya trabajan en el "refuerzo de infraestructuras, la mejora de los protocolos de actuación y la dotación de recursos para estar mejor preparados ante futuros episodios extremos".

En el ámbito de la gestión turística, Marí ha señalado 2025 como un año "clave" en la lucha contra las actividades ilegales y el intrusismo, una estrategia que considera "imprescindible para garantizar un modelo de isla regulado, equilibrado y justo". En este sentido, destaca el aumento de las inspecciones y sanciones, así como los primeros resultados de la nueva ley de regulación de vehículos, que ha permitido "frenar el crecimiento descontrolado del parque móvil durante la temporada alta" del verano.

De cara a 2026, el presidente ha avanzado que el Consell continuará "impulsando proyectos estratégicos para mejorar los servicios y equipamientos de la isla". Y cita las obras ya iniciadas de la nueva Escuela Oficial de Idiomas, la creación de un espacio destinado a la vigilancia marítima y el avance de proyectos como el cruce de los Cazadores, el Centro de Patrimonio de Ses Nou Rodades, el Parque del Motor y el nuevo pabellón deportivo de sa Blanca Dona.

"Cuando no hay vivienda, tampoco hay oportunidades"

El acceso a la vivienda ha sido otro de los ejes centrales del mensaje. Marí reconoce que se trata de "la principal preocupación de la ciudadanía" y reitera el compromiso del Consell de seguir "colaborando con las administraciones competentes para incrementar la oferta de vivienda accesible". En este contexto, advierte sobre los efectos del crecimiento demográfico en un territorio limitado como Ibiza y de que "cuando no hay vivienda, tampoco hay oportunidades", lamentando que personas que buscan un futuro en la isla se vean obligadas a vivir en asentamientos precarios.

Asimismo, el presidente expresa su preocupación por la "llegada masiva de embarcaciones de inmigrantes", una situación que ha desbordado los servicios insulares de atención. Ante esta realidad, reclama de nuevo "una inmigración legal y regulada y una respuesta firme contra las mafias que trafican con personas y ponen vidas en riesgo".

Marí concluye reafirmando que en 2026, el Consell Insular "seguirá trabajando por una Ibiza más equilibrada, con una movilidad más sostenible, apoyo al comercio y al sector primario, protección del territorio y una mejora del transporte público gracias al nuevo contrato aprobado". El presidente cierra su intervención deseando a la ciudadanía "unas fiestas llenas de salud, ilusión y fortaleza para afrontar el nuevo año".