Las lluvias no cesan y la isla de Ibiza acumula más de 15 litros por metro cuadrado

Ibiza acumula desde la madrugada de este jueves de Navidad más de 15 litros por metro cuadrado en un episodio de inestabilidad que está dejando precipitación intermitente en distintos puntos de la isla, con ráfagas de viento que superan los 39 kilómetros por hora, cumpliendo con la predicción general de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) .

Lluvias sin tregua, pero con tendencia a ir a menos

De cara a las próximas horas, la Aemet mantiene hasta la medianoche la alerta amarilla declarada el miércoles que comenzó esta mañana de jueves, y señala que en Ibiza continuarán las precipitaciones y se espera que lleguen a acumular un total de 60 litros de agua por metro cuadrado.

El pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana / Captura Aemet

Sin embargo, la predicción para este viernes 26 apunta a que la lluvia irá alternando con claros y alguna tregua a medida que avance el día. Aun así, el episodio puede dejar chubascos puntualmente intensos, por lo que conviene extremar las precauciones en la carretera, especialmente en zonas donde se acumule agua y disminuya la visibilidad.

¿Cuándo dejará de llover?

El pronóstico de la Aemet para el fin de semana indica que, aunque en menor medida, las precipitaciones podrían presentarse también el sábado 27 y domingo 28. El inicio de la próxima semana también presentará lluvias al menos hasta el miércoles, por lo que todavía no se vislumbra un final a este período de inestabilidad.