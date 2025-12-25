El PSOE acusa al alcalde de Ibiza de "tomar el pelo" a los ciudadanos por la reforma del primer cinturón de ronda

El PSOE de Ibiza ha calificado de "tomadura de pelo a la ciudadanía" la gestión que el gobierno municipal, liderado por el alcalde Rafael Triguero (PP), está realizando de distintos proyectos estratégicos para la ciudad, entre ellos la reforma de la E-10, la vía de circunvalación de Ibiza.

Los socialistas se han pronunciado tras la firma esta semana del convenio de cesión del tramo de la E-10 comprendido entre las rotondas de ses Figueretes y Can Misses, suscrito entre el Ayuntamiento y el Consell de Ibiza. Durante el acto protocolario, el equipo de gobierno del PP "anunció un nuevo retraso en la licitación del proyecto", redactado inicialmente por el Consell hace más de una década, "debido a la inexistencia de un estudio de movilidad vinculado a la obra".

Para el PSOE, este hecho evidencia "el continuo estado de improvisación y la falta real de gestión" del actual alcalde desde su llegada a la Alcaldía hace dos años y medio. El concejal socialista Pep Tur critica que, tras "toda la propaganda" desplegada por el PP para exhibir una supuesta gestión, el propio equipo de gobierno "reconozca ahora que no puede licitar la reforma por no haber encargado un estudio de movilidad en todo este tiempo". Además, censura que la concejala de Vías Públicas, Blanca Hernández, haya responsabilizado a la anterior legislatura de esta carencia. "Han tenido dos años y medio para preparar esta licitación y tenerlo todo listo en el momento de firmar el convenio, y ahora nos encontramos con una nueva muestra de falta de gestión y de incapacidad para asumir responsabilidades", señaló Tur.

La reforma de la E-10, según los socialistas, "se suma a una larga lista de proyectos que el PP prometió ejecutar durante los dos primeros años de mandato y que siguen sin materializarse". Entre ellos, mencionan el miniestadio y el pabellón polideportivo, transformados finalmente en "un campo de fútbol provisional con barracones" y una pista cubierta en ses Figueretes, así como la ampliación de Can Ventosa que, según el PSOE, "ha duplicado los presupuestos y plazos inicialmente anunciados y ha eliminado la posibilidad de volver a licitar la Casa de la Música".

Asimismo, critican la renuncia a iniciar las obras del Mercat Nou durante esta legislatura y la reciente polémica por la cesión de la escoleta de Can Cantó al Govern balear.

"El PP gobierna sin ambición y sin una idea clara de ciudad; solo buscan la propaganda y los vídeos promocionales para su gloria personal y de partido, mientras dan la espalda a las personas y condenan a Ibiza a unas infraestructuras que ya son insuficientes antes incluso de hacerse realidad", concluye Pep Tur, quien acusa al alcalde Triguero de "seguir engañando a la ciudadanía" en materias como infraestructuras, limpieza urbana y políticas de vivienda.