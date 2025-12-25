Papá Noel trae regalos y esperanza a los niños ingresados en Pediatría de Can Misses

Son muchos los merecidos regalos que Papá Noel entrega cada año bajo los árboles navideños cuando las manecillas del reloj marcan el inicio del 25 de diciembre. Con tanto trabajo concentrado en tan poco tiempo, este año adelantó su apretada agenda para dar una enorme sorpresa a los menores hospitalizados en la unidad de Pediatría de Can Misses. Así, Santa Claus, que poco antes había estado en su caseta de madera de Vara de Rey atendiendo otros compromisos y también en Sant Antoni, repartió a partir de las 17 horas obsequios a los chicos y chicas ingresados en el hospital público ibicenco, en un encuentro organizado por la ONG Proyecto Juntos.

La Nochebuena es una época de alegría y felicidad para la mayoría de la gente. Sin embargo, no pueden decir lo mismo los siete menores que pasaron esta fecha tan señalada del calendario durmiendo en una habitación de Can Misses. El malestar de los pequeños es notable. No es para menos, ya que no están disfrutando de las fiestas como desearían a causa de distintos problemas de salud.

Papá Noel dialoga con Fátima Bouaziz, que sujeta en brazos a su hijo Rami, hospitalizado en la unidad de Pediatría de Can Misses. / Vicent Marí

Hay quien se muerde las uñas a la espera de que le den, por fin, el alta hospitalaria. Es el caso de Lucía Ripoll López, una adolescente a la que se le está haciendo eterna su estancia en la unidad de Pediatría. Aunque se le ilumina la cara y esboza una sonrisa que mezcla vergüenza y alegría cuando Santa Claus entra en su habitación, la joven explica la complicada situación por la que atraviesa: "Me gustaría estar fuera de aquí y correr". Deportista de vocación, su mayor deseo es retomar cuanto antes su gran pasión: el atletismo.

Ripoll sufre "un tipo de trombo muy poco habitual en gente joven como ella", según explica su tía, Sandra López, que le hace compañía en una época tan dura junto a Ramón López, el abuelo de la joven. Añade además que, "en principio, el viernes saldrá de aquí. Estamos esperando los resultados de las pruebas, pero están tardando un poco más de lo habitual por ser época de fiestas".

"Quiero salir de aquí e irme a correr"

La visita de Papá Noel logra alegrarle la tarde a Ripoll, que reconoce estar "muy aburrida". No obstante, gracias a Santa Claus tendrá a partir de ahora una nueva distracción: Tic Dice Town, un juego matemático con dados de colores. Con todo, el consuelo resulta insuficiente, ya que pasar la Nochebuena —y más siendo joven— encerrada en una habitación hospitalaria no es la Navidad soñada para nadie. Eso sí, algo es algo.

Imagen gruapl de Santa Claus con unas enfermeras del hospital público ibcenco. / Vicent Marí

Dentro de lo malo, Ripoll tiene previsto pasar la noche del 24 de diciembre acompañada por sus seres queridos. Su tía explica que "dentro de un rato vendrá el padre de Lucía para traerle la cena y quedarse a cenar y pasar toda la noche con ella. Le toca a él hacer la guardia". Además, también la visitará la abuela, que acudirá con provisiones de comida. La madre, por su parte, tiene turno de trabajo, ya que es sanitaria.

Los problemas de salud no solo afectan a niños y niñas de más edad, sino también a los bebés. Un ejemplo es Rami, un recién nacido de tan solo cinco días. El pequeño recibe en todo momento el cariño de su madre, Fátima Bouaziz, todavía vestida con la bata del hospital. La madre reconoce que "la visita de Papá Noel ha sido algo muy bonito", ya que "es una forma de mantener la ilusión ante el chasco de no poder pasar la Nochebuena en casa".

"Preferiría estar en casa"

Bouaziz se muestra muy emocionada por una experiencia que no olvidará el resto de su vida y que, con toda seguridad, contará a Rami cuando sea mayor. Son pequeños momentos de felicidad que marcan la diferencia. No obstante, la madre confiesa que no se trata de una situación idílica: "Preferiría estar en casa".

Con las manos ocupadas sosteniendo a su hijo, el constante cuidado del pequeño, sumado a sus declaraciones a la prensa, le impide abrir el regalo de Santa Claus. Aunque agradece el detalle, reconoce que no superará "al mejor regalo de mi vida: el nacimiento de mi primer hijo".

En los pasillos del servicio de Pediatría de Can Misses hay un deseo compartido: recibir el alta hospitalaria lo antes posible. Es el regalo que, con toda seguridad, los padres y madres de los menores ingresados han escrito en la primera línea de sus cartas navideñas. De hecho, quizá sea el único que han pedido.

Papá Noel, busca unos regalos dentro de su bolsa. / Vicent Marí

La visita exprés del simpático y educado Papá Noel a las habitaciones de los niños y niñas hospitalizados, unida a los problemas de salud de los pequeños, impide profundizar en los motivos de su ingreso. Tampoco es lo más importante. Lo primordial es que se recuperen y que, dentro de las circunstancias, la visita estelar les haya aportado fuerzas y ánimos en un inicio de Navidad que no olvidarán jamás.

En una de las habitaciones situadas casi al final del pasillo de la unidad de Pediatría se encuentra Immy. La adolescente permanece ingresada en Can Misses desde el martes 23 de diciembre a causa de un absceso en el cuello, una acumulación de pus provocada por una infección bacteriana.

La joven está tumbada tranquilamente en la cama, acompañada por su madre, mientras ambas ven en la televisión la serie de comedia 'The Big Bang Theory'. La calma de la tarde se ve interrumpida por la irrupción de Papá Noel, que le entrega un nuevo juego. Immy se lo agradece, aunque no puede ocultar cierta tristeza: su hermano y su hermana viajaron hace unos días a Ibiza para verla, pero, al seguir hospitalizada, todavía no han podido coincidir.

La iniciativa ha contado con la colaboración de Proyecto Juntos. La ong ibicenca se ha encargado, un año más, de contactar con Papá Noel, quien ha señalado, antes de sorprender a los hospitalizados, que "era una visita que debía hacer sí o sí" y ha añadido que "hay más ingresados que otras Navidades".

Papá Noel consigue alegrar a los pequeños hospitalizados en Nochebuena y a sus familiares, a pesar de que la mayor ilusión de todos ellos es poder salir de allí. Sea como sea, se trata de todo un detalle de Santa Claus que los hospitalizados valoran especialmente en un día tan señalado.