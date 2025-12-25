Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad para todos: así reaccionan estas mascotas al abrir sus regalos

Una recopilación de tiernos vídeos que te alegrará el día

Un perrito junto a sus regalos navideños

Un perrito junto a sus regalos navideños / Captura TikTok

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Las mascotas no son solo compañía, sino parte de la familia. Por eso, en Navidad también tienen su sitio bajo el árbol y su propio regalo envuelto. Preparar sus regalos ya forma parte del ritual navideño igual que poner el belén o envolver paquetes.

No se trata solo de 'comprarles algo', sino de incluirlos en un momento que para muchas familias es de encuentro y cariño. Un juguete nuevo, una manta calentita o un snack especial se convierten en una forma sencilla de devolverles una pequeña parte de todo lo que dan durante el año.

Eso sí, el entusiasmo suele ir por delante del papel de regalo. Algunos rompen el envoltorio en segundos, otros inspeccionan cada esquina con calma y los hay que hasta se asustan con el contenido.

En estos vídeos, perros y gatos reaccionan con sorpresa, alegría y mucha ternura al abrir sus regalos, para dejar algunos de los momentos más entrañables de las fiestas.

Alba no puede contener su emoción

Tomasito y su peluche

Balto, el que más regalos recibe

No le gustó su regalo

"Ayúdame a abrirlo"

El gato que acaricia sus regalos

