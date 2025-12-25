Robo de langostinos en Ibiza: así se castiga según el Código Penal

El intento de robo vivido este 24 de diciembre en un Lidl de Ibiza, del que un hombre salió corriendo con un carro lleno de langostinos y otros productos, hasta que un empleado recuperó la compra, no llegará a los juzgados porque el ladrón no fue detenido, pero en caso contrario, la clave en el juicio radicaría en cuánto valía exactamente el carro y si hubo violencia o intimidación. A falta de detención, el Código Penal marca distintos escenarios.

Hurto o robo: el valor y la "violencia" lo cambian todo

En un supermercado, si alguien se lleva productos sin emplear violencia ni intimidación contra las personas, lo habitual es que se investigue como hurto. En ese caso, la frontera legal está en los 400 euros:

Si lo sustraído supera 400 euros , el hurto se castiga con prisión de seis a 18 meses .

, el hurto se castiga con . Si lo sustraído no supera 400 euros, se castiga como delito leve con multa de uno a 3 meses, salvo que concurra alguna circunstancia agravante.

Además, aunque el importe sea inferior a 400 euros, el Código Penal prevé que, si el autor ha sido condenado al menos por tres delitos patrimoniales "de la misma naturaleza" y el acumulado supera los 400 euros, pueda imponerse igualmente la pena de seis a 18 meses de prisión por lo que en la práctica se conoce como multirreincidencia.

En el episodio sucedido en el Lidl de Ibiza, el presunto ladrón no llegó a agredir al trabajador que lo persiguió, pero sí "embistió" para salir con el carro del establecimiento. Si la investigación apreciara violencia o intimidación a las personas (por ejemplo, empujones para asegurarse la huida), la diferencia en un juicio sería importante: el robo con violencia o intimidación se castiga con dos a cinco años, y si ocurre en un local abierto al público —como un supermercado— la pena sube a entre tres años y seis meses a cinco años.

Al ser un intento, la pena se rebaja

En este caso, el carro fue recuperado "con toda la compra intacta", por lo que, si el hombre fuera identificado y detenido, la causa se movería previsiblemente en el terreno de la tentativa: cuando el delito no llega a consumarse, la ley ordena imponer la pena inferior en uno o dos grados, según lo avanzado del intento y el riesgo creado.

La calificación exacta (hurto o robo) y la pena concreta dependerían, en todo caso, de lo que se acredite en una eventual investigación: importe total, existencia o no de violencia/intimidación y si el ladrón tiene antecedentes que activen la regla de la multirreincidencia.