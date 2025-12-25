Ibiza registra siete incidentes durante la noche de Navidad

El 112 ha atendido siete emergencias en Ibiza en la noche de Navidad, dentro de un dispositivo que gestionó 677 llamadas en el conjunto de Baleares entre las 20 horas del 24 de diciembre y las 8 horas del día de Navidad. Según el Centre de Coordinació d’Emergències, ninguno de los sucesos fue calificado como grave.

En total, las llamadas recibidas derivaron en 69 incidentes relacionados con las particularidades de la noche festiva. Por tipología, predominaron las emergencias médicas en establecimientos o en la vía pública (16), seguidas de peleas (13) y agresiones físicas (12). También se registraron vehículos accidentados (9), amenazas (5), violaciones de domicilio (5), robos (3), conducción peligrosa (2), conflictos vecinales (2), además de una caída accidental al mismo nivel y un caso de vandalismo.

Por islas, Mallorca concentró la mayor parte de los incidentes con 57, de los cuales 41 se produjeron en Palma. Ibiza sumó siete y Menorca, cuatro.

Desde la Dirección General de Emergencias se ha agradecido la actitud responsable de la ciudadanía y se ha insistido en vivir las fiestas con prudencia, recordando una serie de recomendaciones básicas para evitar riesgos: ventilar y extremar la precaución con estufas y braseros en interiores; vigilar a niños y personas mayores para prevenir atragantamientos; no conducir si se ha consumido alcohol y optar por transporte público o un conductor designado; extremar el cuidado con bolsas y piezas pequeñas de juguetes; y utilizar petardos y fuegos artificiales solo autorizados, siempre en exteriores y siguiendo las normas de seguridad.