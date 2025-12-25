Así actuó el ladrón de langostinos en un Lidl de Ibiza en Navidad: "Esperó su momento y embistió"
No había personal de seguridad en la tienda para poder parar al hombre
Un ladrón de langostinos protagonizó este miércoles al mediodía, día de Nochebuena, una escena digna de hacerse viral en el supermercado Lidl de Ibiza, ante la mirada atónita de decenas de clientes. "Eran alrededor de las 13.30 horas, la tienda estaba repleta de gente, cuando un fuerte golpe rompió la rutina de compras", explica un testigo presencial a este diario.
Justo después del estruendo, una cajera alcanzó a decir un sorprendido “¡disculpe!”, mientras un hombre salía corriendo con un carro grande lleno de langostinos y comida variada. El hombre llevaba tiempo esperando el momento oportuno, aguardando a que alguien entrara para poder salir con el carro, y fue entonces cuando empujó con fuerza y emprendió la huida.
"Bueno, lo he intentado"
Según explican los testigos, un trabajador del supermercado salió tras él corriendo, sin llegar a tocarlo. La persecución continuó hasta la carretera situada debajo del Lidl, donde finalmente el empleado logró recuperar el carro, aunque el ladrón consiguió escapar. Testigos aseguran que se marchó dando pequeños saltos, como si asumiera el intento fallido con un “bueno, lo he intentado”.
El episodio no terminó ahí. Durante la carrera, el trabajador se cayó y se hizo sangre, aunque el carro fue recuperado con toda la compra intacta, que incluía numerosos productos además de los apreciados langostinos.
Dentro del supermercado, el ambiente era de asombro total. Los clientes comentaban lo ocurrido entre cuchicheos, incrédulos ante lo que acababan de presenciar. El presunto ladrón fue descrito como un hombre de unos 40 y pico años, calvo y con barba.
Un detalle que no pasó desapercibido entre los presentes es que no había personal de seguridad en la tienda en ese momento, lo que facilitó la maniobra y convirtió el intento de robo en una escena tan caótica como insólita.
