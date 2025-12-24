Anuario 2025 | Deportes
Volver a empezar para la Peña Deportiva
Tras el descenso a Tercera RFEF, el club de la Villa del Río ha tenido que reinventarse para apuntalar un proyecto ambicioso esta temporada
La Peña Deportiva ha sufrido un 2025 complicado. Si hay una situación que un club de fútbol no quiere vivir nunca es un descenso, y los de Raúl Garrido han vivido este año en carne propia lo que es uno. Una racha de una victoria en 19 partidos ligueros condenó a los de la Villa del Río, que vieron cómo el descenso a Tercera RFEF se fue gestando hasta el mes de abril, cuando la Peña Deportiva certificó el fatídico suceso a falta de tres jornadas para el final.
El conjunto ibicenco no logró dar con la tecla en toda la temporada y esto se trasladó a la tabla clasificatoria, que reflejó la necesidad de un gran cambio en las filas santaeulalienses. Un cambio de piel. Una tranformación total. Raúl Garrido llegó el 11 de marzo para intentar obrar el milagro de mantener a los blanquillos en la categoría. Sin embargo, y pese a no conseguir cumplir su objetivo, el técnico valenciano decidió renovar a final de temporada para ser uno de los líderes de un proyecto que en verano ya tenía un objetivo en mente: el regreso a Segunda RFEF.
Con una plantilla totalmente renovada, el nuevo grupo comenzó su andadura en su nueva categoría el pasado verano, dejando unas sensaciones completamente diferentes a la anterior campaña. Y es que a excepción de la derrota cosechada frente al Constància, los blanquillos contaron todos sus enfrentamientos por victorias, al menos hasta la fecha.
Un trabajo organizativo bien ejecutado desde la dirección deportiva, sumado a la metodología de Garrido que las nuevas incoporaciones han ido aplicando sobre el césped, han conducido a los santaeulalienses a codearse con los pesos pesados del grupo 11 de la Tercera Federación, como el Manacor o el Mallorca B.
Aunque aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, la Peña Deportiva está completando una primera vuelta de competición liguera que invita a la ilusión por regresar al lugar de donde nunca tenía que haberse ido. 2026 es el año de recuperar el sitio que le corresponde.
