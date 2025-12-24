Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario 2025 | Vertidos

Vertidos, microalgas y playas cerradas

Una temporada de cierres constantes, pérdidas económicas y el peor balance ambiental de la década

Caló des Moro con bandera amarilla por vertido. | | J. M. L. ROMERO

Nuria García Macias

Las costas de las Pitiusas han afrontado un grave deterioro ambiental marcado por numerosos vertidos de aguas fecales, pluviales contaminadas, microalgas y episodios puntuales de combustible. Las playas de Caló des Moro, s’Estanyol, s’Arenal, Cala Tarida, Santa Eulària, Talamanca y sa Roqueta han registrado cierres o restricciones al baño por atascos en la red de alcantarillado, fallos en estaciones de bombeo y acumulación de residuos, que demuestra la fragilidad de unas infraestructuras saturadas y, en muchos casos, obsoletas.

La orilla de Cala Tarida con la mancha verde de microalgas. | | VICENT MARÍ

Las manchas de gasoil en Talamanca, mortandad de peces en sa Bassa des Regueró o balsas con contaminación visible han provocado escenas preocupantes.

Paralelamente, en Cala Vedella, Cala Tarida y Port des Torrent, la falta de autorización para instalar bombas de recirculación agravó la presencia de microalgas, afectando a la imagen de las playas y reduciendo la facturación de los negocios hasta un 30%. Las entidades Salvem sa Badia y Alianza por el Agua denunciaron públicamente la situación, advirtiendo que la pérdida de calidad en las aguas de baño afectaba al 40% de las playas en comparación con hace una década. También reclamaron inversiones urgentes, una revisión profunda de los protocolos, la renovación del alcantarillado y un límite a la masificación que cada verano sobrecarga el sistema. Pese a acciones puntuales de limpieza y desinfección, los episodios se repitieron casi semanalmente, una problemática consolidada que amenaza tanto la salud pública como la imagen turística de las islas.

TEMAS

