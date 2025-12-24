Sin trabajadores por la falta de vivienda

Completar plantillas ha sido, un año más, una preocupación constante para el mercado laboral pitiuso. A lo largo de 2025, numerosas vacantes quedaron sin cubrir mientras la oferta de vivienda a precio asequible continuó siendo insuficiente. La falta de trabajadores generó preocupación por el deterioro de servicios públicos y privados y coincidió con críticas al encarecimiento de la vida en las Pitiusas, que llegaron a describirse como un destino «invivible» o «indeseado».

Esta situación convivió con un dato histórico: el paro descendió en febrero hasta 2.778 personas, la cifra más baja desde 2006 en Ibiza y Formentera. Ese mes, tanto la construcción como el sector servicios fueron los que más contratos generaron, pero UGT y CCOO advirtieron que el empobrecimiento de los trabajadores persistía debido al aumento del coste de la vida y la vivienda.

La Federación de la Petita i Mitjana Empresa de Ibiza i Formentera (Pimeef) coincidió en este diagnóstico. Su presidente, Alfonso Rojo, explicó que el encarecimiento del alquiler llegó a obligar a algunas empresas a cerrar ciertos días ante la imposibilidad de completar sus plantillas. Fue así a pesar de que, según su encuesta anual, uno de cada tres empresarios proporcionó una vivienda a sus empleados, uno de cada diez cedió una vivienda propia y el resto alquilaron pisos a nombre de sus empresas para alojarlos.

Decenas de oficios afectados

El problema no fue diferente para los empeados públicos. El sindicato CSIF calificó de «paupérrimo» el plus de insularidad en Balears y denunció que en Ibiza el alquiler de una vivienda podía absorber el salario de un funcionario interino.

La crítica del sindicato se debió

a la situación de la oficina de la Dirección General de Tráfico en la isla, que en marzo solo tenía la mitad de sus plazas cubiertas de forma estable.

En el ámbito judicial, el juez decano Sergio González Malabia advirtió de la necesidad de contar con profesionales de la Península para completar equipos. Para atraerles, propuso incrementar el plus de insularidad siguiendo el ejemplo de los complementos de difícil cobertura aplicados en Sanidad y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para la Educación, sin embargo, la difícil cobertura no fue suficiente ya que quedaron veinte plazas vacantes en las oposiciones de Ibiza y Formentera y en junio ya se anticipó que el curso empezaría «con falta de profesorado». UGT, CCOO y STEI, junto a la Asociación de Directores de Ibiza y Formentera, indicaron que la situación empeora cada año porque «nadie se arriesga a venir sin una residencia» en la isla.

Las asociaciones asistenciales de Ibiza también manifestaron dificultades para atraer personal con formación específica debido al coste del alojamiento. Igual fue para los hoteles de alta categoría, donde siguió siendo muy difícil «cubrir mandos intermedios y puestos de responsabilidad», según contó la presidenta en Balears de la Asociación de Directores de Hotel de Ibiza y Formentera, Alicia Reina.

Para mitigar esta situación, a lo largo del año se plantearon varias alternativas. Por un lado, se propuso crear un parque de vivienda destinado a trabajadores públicos y aprovechar instalaciones infrautilizadas, como tiene previsto el Área de Salud pitiusa con la creación de una residencia de sanitarios en el antiguo Hospital Can Misses. Por otro lado, se constató la necesidad de ampliar la oferta formativa local para que, en un futuro, los jóvenes de la isla tengan la oportunidad de cubrir las vacantes existentes.

Movilizaciones por la vivienda y condiciones laborales justas

La ciudadanía también se movilizó en este año 2025 para reclamar una vivienda digna y asequible en Ibiza y Formentera. En el mes de abril, el Sindicato de Inquilinas reunió a cerca de 300 personas bajo el lema: «Acabemos con el negocio de la vivienda». Dos meses después, e junio, la plataforma Canviem el Rumb movilizó a cerca de medio millar para clamar contra un modelo turístico que «no ha proporcionado ni más prosperidad ni más igualdad». Su manifiesto exigió acabar «con horas extras no pagadas, contratos fraudulentos, jornadas maratonianas, coacciones e imposibilidad de tener una vida digna donde descansar dos días libres».