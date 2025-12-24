Estos son los ganadores del Concurso de decoración de balcones y escaparates de Navidad de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha entregado los premios del Concurso de Decoración de Balcones y Escaparates de Navidad, una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de llenar las calles del municipio de luz, creatividad y ambiente navideño, fomentando al mismo tiempo la participación vecinal y el apoyo al comercio local.

El acto de entrega de premios se celebró el martes por la tarde en el paseo de Vara de Rey y estuvo presidido por la tercera teniente de alcalde, Blanca Hernández, quien quiso reconocer públicamente el esfuerzo, la imaginación y la implicación de todas las personas y establecimientos que han participado en esta primera edición del certamen.

En la categoría de escaparates comerciales, el primer premio fue para Los Catalanes Hogar, seguido de Princess Ibiza, que obtuvo el segundo puesto, y Mascotas Cora, que se alzó con el tercer premio.

Por su parte, en la categoría de balcones, ventanas y fachadas, el primer premio recayó en una vivienda situada en el carrer de Catalunya, 27, mientras que el segundo fue para una decoración ubicada en el carrer de Formentera y el tercero para el inmueble del carrer de Sant Cristòfol, 17.

Durante su intervención, Blanca Hernández destacó la excelente acogida que ha tenido esta primera edición del concurso, subrayando que ha puesto de manifiesto las ganas de participación y de hacer ciudad que existe en Ibiza. “Los balcones y los escaparates han llenado las calles de luz y de ilusión, y eso ha sido posible gracias al esfuerzo de vecinos, vecinas y comerciantes”, señaló.

La tercera teniente de alcalde también quiso poner en valor el papel del comercio local y la implicación ciudadana, remarcando que “iniciativas como esta ayudan a dinamizar el comercio, a reforzar el sentimiento de comunidad y a vivir la Navidad de una forma más compartida y cercana”.

Los premios concedidos consisten en cupones de compra para gastar en los comercios del municipio, con el objetivo de seguir impulsando el tejido comercial local durante las fiestas navideñas.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza se ha realizado una valoración muy positiva de esta primera edición del concurso y se trabaja ya para que la iniciativa tenga continuidad en los próximos años, consolidándose como una cita destacada del calendario navideño del municipio.