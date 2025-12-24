El sofrit pagès: plato estrella de la Navidad en Ibiza

La cocina tradicional de Ibiza no contempla un menú navideño sin el emblemático sofrit pagès. Su origen se encuentra en la tradicional matanza de la que posteriormente se elaboraban los embutidos y conservaban las carnes para poder subsistir durante el trabajoso invierno en el campo. Es por ello que antaño los ibicencos reservaban este manjar para ocasiones de festividad o celebraciones importantes como bodas, bautizos o comuniones. Por el contrario, el bullit de peix o el guisat, eran más accesibles por su bajo coste y facilidad a la hora de de obtener el producto, ya que muchos de los locales podían pescar ellos mismos.

El caldo de esta gran elaboración, que ha pasado y cambiado de generación en generación, algunas casas también la utilizaban para elaborar la salsa de Nadal del día siguiente, ya que ambas tienen como base el caldo de carne y los embutidos. Aunque no era lo habitual, era una manera de cocina de aprovechamiento al estilo ibicenco para no desperdiciar si había sobrado algo de la preparación el día anterior. El guiso, compuesto por una variedad de carnes y verduras de proximidad, da como resultado un plato con sabor a hogar, propio de estas fechas.

Ingredientes para 4 personas

Como toda receta tradicional, cada casa lo hace a su manera, por lo que no hay una forma canónica de elaborar este plato. Sin embargo, hay una lista de ingredientes fundamentales para la elaboración del sofrit. Aunque siempre podrás prescindir de alguno de ellos, te recomiendo que sigas estos a pies juntillas:

3/4 de kilogramos de cordero troceado.

de kilogramos de cordero troceado. 3/4 de kilogramos de pollo de payés troceado. En caso de que quieras añadirle más sustancia, puedes agregar cabrito o conejo.

de kilogramos de pollo de payés troceado. En caso de que quieras añadirle más sustancia, puedes agregar cabrito o conejo. 50 patatas pequeñas ibicencas (patató).

patatas pequeñas ibicencas (patató). 8 trozos de sobrasada y 8 trozos de botifarra. Tamaño al gusto.

trozos de sobrasada y trozos de botifarra. Tamaño al gusto. 2 pimientos verdes.

pimientos verdes. 4 alcachofas.

alcachofas. 1 tomate pelado y troceado en trozos pequeños.

tomate pelado y troceado en trozos pequeños. 2 cabezas grandes de ajo.

cabezas grandes de ajo. 1 cebolla.

cebolla. Perejil fresco, laurel, mejorana seca (moraduix).

Aceite de oliva virgen extra.

Sal al gusto.

Pasos a seguir de la elaboración

La elaboración de este plato tradicional es un proceso pausado, casi ritual. Todo empieza con las carnes, que se cortan y se cuecen por separado para respetar sus tiempos, desespumar con cuidado y aromatizar el caldo con laurel, cebolla y sal. Cuando están tiernas, se reservan juntas y se aprovecha el líquido para obtener un caldo lleno de sabor.

Con la base lista, llega el momento del sofrit: en una cazuela amplia y de paredes altas, dora las carnes junto a la botifarra y sobrasada, seguidas del pimiento, ajo y tomate. El toque final lo ponen el laurel, la mejorana (moraduix) y un par de cucharones del caldo, dejando que todo ligue a fuego lento para reservar en un recipiente posteriormente. En esa misma olla se sofríen los patatons, la cabeza de ajos y las alcachofas, a la que le incorporaremos el conjunto que habíamos apartado para una última reducción. Tras unos minutos de “chup-chup”, el plato alcanza la textura perfecta y está listo para servirse. Y si sobra caldo, la tradición manda aprovecharlo con una sencilla sopa de fideos que suele abrir el apetito antes del plato principal.

Una jornada pasada de sofrit pagès en Santa Agnès. / J.A. RIERA

Tradición e historia ibicenca

Aunque cada maestrillo tiene su librillo, no todo vale para la confección de este manjar característico de la cocina local. Y es que Josep Lluís Joan explicó para este mismo Diario hace meses que "el sofrit pagès es un plato muy carnívoro" y que es por ello que no se debería de elaborar "exclusivamente con productos vegetales". Josep Lluís Joan defendió la evolución de este plato, aunque sin variar nunca la esencia: "Lo importante es que esté rico y que conserve su base carnívora tradicional. Este debe llevar, obligatoriamente, cordero, pollo payés, sobrasada, botifarra, patata o patató y ajo. Eso sí, con los años se han incorporado ingredientes como ciertas verduras. Se puede permitir una cierta flexibilidad en estos platos. De hecho, en Corona se le llegaron a incorporar calamares" explicó.