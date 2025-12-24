Situación límite en Sant Antoni

l 13 de marzo, Vicent Riera asistió en directo, consumido por la rabia y la impotencia, a la okupación de una vivienda de su propiedad en pleno centro de Sant Antoni. Dos días más tarde, decenas de personas indignadas, una multitud en la angosta calle Bisbe Cardona, se tomó la justicia por su mano y forzó la salida de los okupas de la vivienda. Fue el desenlace de una historia que mantuvo en vilo a la localidad y que rozó un final más escabroso, ya que varios vecinos irrumpieron en el inmueble y empezaron a arrojar por la ventana los objetos de los okupas. Lo impidió la intervención de un total de ocho agentes entre Guardia Civil y Policía Local, entraron en la casa para atajar la refriega ante el elevado riesgo de que hubiera heridos. Los agentes echaron a las personas que trataban de forzar la salida del okupa y se quedaron en el interior con este último. En la calle la gente mostraba su indignación por todo lo que estaba sucediendo.

Vecinos de Sant Antoni desalojando a la fuerza. | | VICENT MARÍ

Este caso llevó a primera plana de la palestra pública las okupaciones, una de las derivadas del grave problema de la vivienda que siguen padeciendo tanto Ibiza como Formentera. De hecho, fue el tema estrella sin excepción en todos los plenos municipales de aquel mes. Mientras que PSOE y Unidas Podemos defendían que el problema principal no es la okupación sino el entender que la vivienda no es un bien de mercado más, PP y Vox negaban que este fenómeno sea residual y acusaban a la izquierda de banalizarlo e incluso de desproteger a los propietarios.

Situación tensa en Punta Arabí. | | J. A. RIERA

Hombres de negro en Punta Arabí

Por esas mismas fechas, se produjo otro sonado episodio de okupación en Punta Arabí, muy cerca del Hippy Market. Allí es donde se presentó un grupo de D&S Desokupa para tratar de que una treintena de residentes abandonaran un complejo abandonado que habían convertido en su hogar y que era propiedad de Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita ‘Marsan’.

Vestidos de negro de arriba abajo, y casi todos con el cuerpo entero tapado a excepción de los ojos, una decena de esos ‘desokupadores’ irrumpieron en el complejo ofreciendo a los residentes distintas cantidades de dinero por marcharse que oscilaban entre los 500 y 2.000 euros. Dos semanas más tarde, todos los okupas habían firmado sus renuncias a seguir viviendo allí.

«Ningún escrúpulo»

El goteo de casos de okupación que iban saliendo a la luz provocaba que las empresas de seguridad avisaran de que había pasado a ser «una preocupación real» y que los okupas «cada vez tienen menos miedo de hacerlo, y ningún escrúpulo», según reconocía el jefe de seguridad de Red Seguridad, Ángel Ruiz, una empresa con más de 20 años de experiencia en la isla.

Dentro de las diversas modalidades de okupación que se iban conociendo, uno de los casos más asombrosos se vivió en Vila, donde una pareja decidió que no iba a marchar de una habitación que la dueña de una restaurante les había ofrecido a cambio de trabajar en su negocio. Llegaron a robar el colchón de la madre de la señora, una mujer de 83 años que sufrió varios ataques de ansiedad. Tras varios días de tira y afloja, se marcharon dejándolo todo lleno de basura.

Tampoco han faltado los casos de ‘inquiokupas’, inquilinos de una vivienda que un día deciden dejar de pagar el alquiler, pero siguen residiendo en el inmueble. Esa pesadilla sufrió Raquel Martínez , dueña de un apartamento en Cala de Bou que pasó más de 400 días sufriendo esta pesadilla hasta que llegó el ansiado desalojo por orden judicial.

El balance anual indica que se trata de un problema en crecimiento. Las cifras oficiales que manejaba la justicia ibicenca a fecha 17 de noviembre indicaban que ya se habían contabilizado 107 usurpaciones en 2025, por las 101 de 2024. En cuanto a los allanamientos de moradas, habían pasado de 25 a 43, una notable subida del 73%. Estos datos indican que en las Pitiusas se produce actualmente una okupación cada dos días, una media nunca vista hasta la fecha en las Pitiusas y que se suma a la larga lista de indicadores que ponen de manifiesto el problema crítica que sigue representando la vivienda en las islas.

