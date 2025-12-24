La SD Ibiza despide el año con los deberes hechos

La SD Ibiza ha vivido un año 2025 que podría resumirse en dos caras. Por un lado, la faceta deportiva, donde el equipo cumplió holgadamente el objetivo de permanecer en la categoría tras hacerlo con varias jornadas de antelación. Por el otro, la faceta extradeportiva, en la que los continuos tiras y aflojas con la UD Ibiza han derivado en un cambio de estadio que ha llevado a los rojillos a disputar sus partidos en el Municipal de Sant Rafel, a la espera de que finalicen las obras del nuevo campo de Es Putxet.

En el plano estrictamente futbolístico, los de Raúl Casañ consiguieron un brillante ascenso el pasado año en la quinta categoría del fútbol español, y su andadura por Segunda RFEF no ha sido menos buena, pues el equipo volvió a responder con grandes actuaciones durante toda la temporada que le llevaron, incluso, a pensar en unos posibles play-offs. Aunque el paso de las últimas jornadas diluyeron esa fantasía, el objetivo más importante ya se había conseguido: la permanencia.

Además, cabe destacar el fuerte vínculo que el club ha desarrollado con la isla, con la presencia de hasta nueve jugadores ibicencos en sus filas. Un dato que revela el compromiso con el talento local y que ha llevado a la SD Ibiza a prolongar su idilio en la Segunda Federación. El conjunto pitiuso ha tenido que afrontar otras problemáticas más allá del desempeño sobre el terreno de juego. Y es que las continuas fricciones con la UD Ibiza por los horarios de entrenamiento, además del desacuerdo entre ambas partes por los pagos correspondientes al uso de las instalaciones del Sánchez y Vivancos, han propiciado el cambio definitivo de hogar de los rojillos.

El Municipal de Sant Rafel se ha convertido en el nuevo fortín de los isleños, que tras un inicio liguero lleno de dudas, han conseguido revertir la situación y amoldarse a su nuevo estadio como anillo al dedo, en una campaña que comienza a ilusionar cada vez más.