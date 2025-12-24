Sant Josep y Sant Antoni avanzan sus nuevos PGOU

El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó el 27 de febrero el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, en palabras del alcalde, Vicent Roig, es «un borrador, un lienzo o documento base sobre el que trabajar». Y ya en diciembre la Comisión Insular de Ordenación del Territorio aprobó sus Normas Provisionales de Planeamiento, que daban carpetazo definitivo que daban carpetazo definitivo a las obsoletas Normas Subsidiarias de 1986.

El equipo de Gobierno, del PP, aprobó el avance gracias a la abstención de las dos ediles de Vox (una de ellas abandonó el partido en septiembre) y después de tres intentos fallidos desde el año 2006, tanto de gobiernos del PP como progresistas, de aprobar un nuevo planeamiento urbanístico de Sant Josep que sustituya a las obsoletas Normas Subsidiarias aprobadas en 1986.

El avance proyecta la posibilidad de edificar 4.264 viviendas en el municipio con un techo de población de 10.660 habitantes. Además, prevé hasta 40.324 habitantes en Sant Josep, por debajo del máximo que marcan las Normas Subsidiarias (54.000 personas), e incorpora un análisis de las necesidades de vivienda en el municipio: entre 2.938 y 3.137 en 2034, y entre 5.600 y 5.807 en 2044. Aunque las Normas Provisionales aumentan la capacidad máxima de habitantes hasta los 43.720.

El documento indica que existen 16.550 viviendas en el municipio, de las que sólo el 56,6% son permanentes. Existen 4.515 segundas residencias (el 27,3%) y 2.660 viviendas vacías (el 16%): «En conclusión, el parque residencial infrautilizado del municipio se eleva hasta un significativo 43,4%», concluye. El plan admite un crecimiento de 1.044 viviendas, casi las mismas de las existentes en la actualidad (1.206), en Cala de Bou y Port des Torrent.

Sant Antoni

Por su parte, Sant Antoni aprobó el 28 de agosto en pleno un avance de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que proyecta una reducción del techo de población de casi la mitad (pasa de 97.461 a 57.318 residentes y plazas turísticas) y la construcción de 1.961 nuevas viviendas en suelo urbanizable (5.084 habitantes), de las cuales 427 serán protegidas (1.068 habitantes). También contempla el desarrollo hotelero de la segunda línea de la playa de s’Arenal, pese a ser un área inundable. Durante su aprobación, la oposición habló de la existencia de posibles «pelotazos» urbanísticos. Este avance fue presentado en público en septiembre en el Cine Regio en medio de una gran expectación.