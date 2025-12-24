Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abandono de hijoHipotecas en IbizaComprobar númerosLos planes para la Navidad
instagramlinkedin

Sant Joan licita el proyecto de mejora y embellecimiento del entorno de la iglesia de Sant Vicent de sa Cala

Con un plazo de ejecución de un año, el proyecto del Ayuntamiento de Sant Joan renovará la zona de la iglesia, incluyendo una plataforma única accesible y el uso de maquinaria eficiente durante las obras

Tania Marí, alcaldesa de Sant Joan, en el centro, tras el Consell de Alcaldes.

Tania Marí, alcaldesa de Sant Joan, en el centro, tras el Consell de Alcaldes. / Vicent Marí

Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha anunciado la licitación del proyecto de mejora y embellecimiento del entorno de la iglesia de Sant Vicent de sa Cala. Se trata de una actuación muy esperada que permitirá acondicionar y modernizar esta zona tan emblemática del municipio, respetando al máximo su esencia arquitectónica tradicional.

Con un presupuesto base de licitación de 979.884 euros (IVA incluido), el proyecto prevé la ejecución de una plataforma única que eliminará los desniveles existentes, adaptará aceras, suprimirá barreras arquitectónicas y facilitará un itinerario plenamente accesible para personas con movilidad reducida, en cumplimiento de la Ley 8/2017 de accesibilidad universal de las Illes Balears.

La intervención cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses a partir de la firma del acta de replanteo y ha sido financiada principalmente por el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, que asume un 90,20% del coste total, mientras que el 9,80% restante será aportado por el Consell de Ibiza.

El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con adjudicación basada en la mejor relación calidad-precio. Entre los criterios evaluables destacan la oferta económica, las propuestas de organización de obra y calidad, así como mejoras relacionadas con la redacción de documentación técnica y bolsas de horas de trabajo.

Además de los beneficios en accesibilidad y estética, el proyecto también incorpora condiciones especiales de ejecución que apuestan por la sostenibilidad: se priorizará el uso de maquinaria eficiente (eléctrica, híbrida o de gas natural), se evitarán plásticos de un solo uso y se exigirá documentación impresa en papel con certificación FSC o equivalente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cuponazo de la ONCE reparte 9 millones en Ibiza
  2. Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
  3. Una mujer denuncia una agresión brutal en Ibiza: 'Me desangraba, pensé que me moría
  4. Caos en un vuelo de Ibiza en plena Navidad: insultos a la tripulación, intervención de la Guardia Civil, una emergencia médica y una hora de retraso
  5. Una trabajadora en Ibiza denuncia irregularidades laborales en una fábrica en el programa ‘Aquí hay trabajo’ de RTVE
  6. Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
  7. Lotería de Navidad | Un quinto premio, dotado con 60.000 euros, cae en Ibiza: 77.715
  8. Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico

Sant Joan licita el proyecto de mejora y embellecimiento del entorno de la iglesia de Sant Vicent de sa Cala

Sant Joan licita el proyecto de mejora y embellecimiento del entorno de la iglesia de Sant Vicent de sa Cala

Mucho por limar en la restricción de entrada de vehículos

Estos son los ganadores del Concurso de decoración de balcones y escaparates de Navidad de Ibiza

Estos son los ganadores del Concurso de decoración de balcones y escaparates de Navidad de Ibiza

Luis Sábado, chef del menú navideño de la residencia Sa Serra, en Ibiza: "A las personas mayores les debemos lo que somos"

Luis Sábado, chef del menú navideño de la residencia Sa Serra, en Ibiza: "A las personas mayores les debemos lo que somos"

Un avión de Vueling de París a Ibiza aterriza de emergencia por "leve" problema técnico

Un avión de Vueling de París a Ibiza aterriza de emergencia por "leve" problema técnico

Polémica en un vuelo entre Ibiza y Sevilla en Navidad: "Estáis oficialmente desembarcados del avión"

Polémica en un vuelo entre Ibiza y Sevilla en Navidad: "Estáis oficialmente desembarcados del avión"

Boleta de Nadal: «A les boles d’arbre de Nadal no ens agraden els gats»

El nublado, que no deslucido, estreno del mirador

Tracking Pixel Contents