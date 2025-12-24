Sant Joan licita el proyecto de mejora y embellecimiento del entorno de la iglesia de Sant Vicent de sa Cala
Con un plazo de ejecución de un año, el proyecto del Ayuntamiento de Sant Joan renovará la zona de la iglesia, incluyendo una plataforma única accesible y el uso de maquinaria eficiente durante las obras
El Ayuntamiento de Sant Joan ha anunciado la licitación del proyecto de mejora y embellecimiento del entorno de la iglesia de Sant Vicent de sa Cala. Se trata de una actuación muy esperada que permitirá acondicionar y modernizar esta zona tan emblemática del municipio, respetando al máximo su esencia arquitectónica tradicional.
Con un presupuesto base de licitación de 979.884 euros (IVA incluido), el proyecto prevé la ejecución de una plataforma única que eliminará los desniveles existentes, adaptará aceras, suprimirá barreras arquitectónicas y facilitará un itinerario plenamente accesible para personas con movilidad reducida, en cumplimiento de la Ley 8/2017 de accesibilidad universal de las Illes Balears.
La intervención cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses a partir de la firma del acta de replanteo y ha sido financiada principalmente por el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, que asume un 90,20% del coste total, mientras que el 9,80% restante será aportado por el Consell de Ibiza.
El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con adjudicación basada en la mejor relación calidad-precio. Entre los criterios evaluables destacan la oferta económica, las propuestas de organización de obra y calidad, así como mejoras relacionadas con la redacción de documentación técnica y bolsas de horas de trabajo.
Además de los beneficios en accesibilidad y estética, el proyecto también incorpora condiciones especiales de ejecución que apuestan por la sostenibilidad: se priorizará el uso de maquinaria eficiente (eléctrica, híbrida o de gas natural), se evitarán plásticos de un solo uso y se exigirá documentación impresa en papel con certificación FSC o equivalente.
