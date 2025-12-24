Anuario 2025 | Deportes
San Pablo-Ibiza: del milagro a la ilusion
Las ibicencas lograron salvarse ‘in extremis’ en la pasada campaña, y ahora sueñan con alcanzar unos play-offs que serían históricos
El año 2025 del San Pablo-Ibiza ha sido una montaña rusa de emociones en las que el equipo ha pasado de pensar en la más que posible situación del descenso de categoría, a permitirse soñar por el ascenso.
Y es que las pitiusas, a base de sangre, sudor y lágrimas, lograron mantener la permanencia en la categoría la pasada temporada tras vencer por 5-1 en un partido decisivo por la salvación frente al Teidaya. La llegada de la uruguaya Fati Villar a la isla ensalzó a un equipo que, por momentos, se veía más fuera que dentro de la competición.
Después de pasar el mal trago, el conjunto de Ca n’Escandell se rearmó y reforzó su plantilla con algunas jugadoras de talla internacional como Paola, Larissa, Lucía Serrano o la promesa mundial colombiana Karen Torres. Este proyecto se encargaría de liderarlo el técnico Sergio Oruj, que llegó en verano para aspirar a la pugna por puestos más ambiciosos.
Aunque el San Pablo-Ibiza ha tenido que adaptarse a la incomprensible decisión de la Real Federación Española de Fútbol de encasillarle en el grupo de los equipos del norte de la penínula, organismos públicos como el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento ya manifestaron que aumentarían el apoyo hacia el club pitiuso.
Hasta la fecha, se puede decir que el club ibicenco está demostrando de lo que es capaz en esta dura categoría, manteniéndose en los primeros siete puestos de la tabla.
