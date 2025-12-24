Sa Unió: Un año gobernando Formentera en la cuerda floja

Hace justo un año desde que una moción de censura presentada por Gent per Formentera (GxF) y PSOE desbancara al hasta entonces presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, para poner en su puesto a Óscar Portas, su antiguo compañero en la coalición Sa Unió.

El apoyo de la izquierda de la isla a un gobierno conservador continuó en el mes de enero facilitando la aprobación del presupuesto para el 2025, con el voto en contra de Córdoba, quien criticó el respaldo de GxF y PSOE, algo que ha repetido en varias ocasiones este año, llegando a calificar de «tibia» la actividad de estos grupos políticos como oposición.

A pesar de estas críticas, Córdoba sumó su voto a los grupos de izquierda en el primer pleno ordinario del año para tumbar dos propuestas de Sa Unió, dejando claro su peso como conseller no adscrito en un plenario formado por ocho consellers de Sa Unió y otros ocho de GxF y PSOE. Desde entonces, el también diputado en el Parlament, no ha dejado de reclamar sus derechos como miembro del pleno, denunciando en su momento un intento por parte de Sa Unió de «invisibilizar» su actividad al aplicar con rigidez un artículo del Reglamento Orgánico del Consell que solo le permite hacer dos preguntas en lugar de las 15 de los otros grupos.

El año de crisis institucional y política que vivió Formentera durante 2024 dejó numerosos asuntos judiciales pendientes, con el cruce de denuncias entre Córdoba, Sa Unió y el Comité del código ético. Precisamente en febrero de 2025 se supo que la Fiscalía de Área de Ibiza estaba investigando al ex presidente y a uno de los letrados del Consell por un presunto delito de violación de secreto, un proceso que sigue su trámite. Por otra parte, en junio se archivó la denuncia de Llorenç Córdoba contra José Manuel Alcaraz por haber grabado y difundido unas conversaciones entre ellos que fueron el origen de toda la crisis institucional.

En cuanto a los problemas actuales, la solución al creciente fenómeno de la migración irregular y su impacto sobre la isla a nivel de infraestructuras pero sobre todo económico ha generado fricciones entre los grupos políticos, que solo coinciden en la necesidad de solicitar ayuda al Govern y al Estado.