Reformas, demoras y descontento en la Justicia

El 2025 ha estado marcado por la reorganización del sistema judicial decretada por la Ley Orgánica 1/2025, que implica una reforma integral. Profesionales del ámbito jurídico han puesto en duda la necesidad de este cambio y desconfían de su eficacia para reducir el volumen de trabajo si no se destinan más medios materiales y humanos.

«Esta ley no va a cumplir la función para la que se ha diseñado, que es agilizar la justicia», opinó en declaraciones a Diario de Ibiza la abogada ibicenca Eva Cardona.

Además, continúan las demoras en la finalización de la sede de los juzgados de Ibiza. El edificio de la plaza de sa Graduada, que funciona de manera parcial, no estará listo antes de mediados de 2027.

El proyecto inicial preveía que la totalidad de la obra, que permitiría agrupar todas las sedes judiciales de Ibiza y Formentera, estuviera finalizado en agosto de 2020. Sin embargo, las 21 sedes continúan repartidas entre este edificio y el Cetis.

Para colmo, el recurso interpuesto por la empresa Pradditive amenaza con volver a retrasar la obra. La compañía dedicada a buscar la eficiencia energética en sistemas de climatización y ventilación denuncia que el procedimiento de licitación arrastra un «vicio de nulidad radical» que podría provocar su anulación completa.

Uno de los problemas derivados de este retraso es el incremento del coste estimado para rematar la segunda fase del edificio. En septiembre de 2021 se hablaba de casi cuatro millones de euros, mientras que en octubre de 2024 pasó a ser de 5,5 millones. Hoy el número es de 8,6 millones de euros.

Problemas en el servicio de medicina legal

Por otra parte, el proyecto para culminar la sede contempla la creación de un servicio de medicina legal que permitirá la recogida y el mantenimiento de cadáveres, así como la práctica de pruebas periciales y actividades de docencia e investigación.

Hoy este trabajo lo realiza la empresa ibicenca Pompas Fúnebres, que hasta hace pocos meses no recibía contraprestación económica alguna. Tras dar a conocer lo «insostenible” de su situación -agravada por la llegada incesante de cuerpos de migrantes sin identificación- ha logrado un acuerdo provisional con el Ministerio de Justicia.

Las reformas para acceder a la carrera judicial y a la carrera fiscal también han generado descontento: según afirman fiscales y jueces de Ibiza, vulneran los principios de «igualdad, mérito y capacidad» y amenazan la independencia del poder judicial.