Puerto de Ibiza: la historia de nunca acabar

El puerto de Ibiza sigue desarrollándose a empujones, con parches. La falta del Plan Especial, que ordena y permite las obras pendientes, entre otras la nueva estación marítima de Formentera, el aparcamiento subterráneo o el traslado de la Cofradía de Pescadores, por valor de 140 millones de euros, lo condiciona todo. Como ya hiciera en 2023 con vistas a 2024, el presidente de la Autoridad Portuaria (APB), Javier Sanz, explicó en Ibiza que espera que esa herramienta esté lista en 2026.

El dique flotante, durante su instalación. | | MARCELO SASTRE

La última visita a las Pitiusas de Sanz sí dejó una novedad, pero en este caso para la línea de transporte entre las dos islas: la APB está preparando una licitación para gestionar y distribuir los slots, las franjas horarias para cada naviera. Y la concesión para repartir estas reservas dará prioridad a las embarcaciones más sostenibles, aunque este detalle no se ha desarrollado.

Hasta ahora, la distribución de los horarios del servicio marítimo está regulado por una ordenanza portuaria, elaborada por la misma APB, pero en un futuro próximo se añadirá a esa ordenanza una licitación que repartirá las franjas horarias para este trayecto entre las dos islas.

Nuevo dique en el puerto

Otra de las novedades que ha deparado este año para la vida portuaria pitiusa ha sido la instalación, por parte de Puertos y Litorales Sostenibles, el nuevo concesionario de las instalaciones del Náutico Ibiza (CNI), de un dique flotante para aumentar la seguridad de las embarcaciones que alberga, que tenían que abandonar sus instalaciones en caso de temporal.

Finalmente, con dos meses de retraso respecto a los plazos inicialmente fijados por la APB, durante la mañana del 7 de julio al fin se instaló el dique flotante. La operación, de una complejidad técnica sin precedentes por estos lares, se completó sin incidentes y en pocas horas. Mientras, la guerra entre este concesionario y los amarristas que se subrogó del CNI ha continuado a lo largo de todo el año con mutuas acusaciones y reproches.

Otro hito este año en la zona portuaria de Ibiza ha sido la inauguración de la nueva marina para grandes yates entre el Martillo y el viejo Muro, gestionada por IGY Ibiza Marina (Ocean Capital Partners, Grupo Empresas Matutes y Island Global Yachting), con una concesión definitiva desde febrero de 2024 y para los próximos ocho años y medio.