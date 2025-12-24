El PSOE de Ibiza acusa al alcalde de “tomar el pelo” a la ciudadanía por el nuevo retraso en la reforma de la E-10

El PSOE considera que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, “toma el pelo” a la ciudadanía por la gestión municipal de proyectos como la reforma de la E-10, la vía de circunvalación de la ciudad. La crítica llega tras la firma, esta semana, del convenio de cesión del tramo comprendido entre las rotondas de ses Figueretes y Can Misses, formalizado entre el Ayuntamiento y el Consell.

Según la formación socialista, durante el acto protocolario el equipo de gobierno del PP anunció que la licitación del proyecto —redactado inicialmente por el Consell hace más de una década— sufrirá un nuevo retraso debido a que no existe un estudio de movilidad asociado a la obra.

“Dos años y medio sin encargar el estudio”

El concejal socialista, Pep Tur, sostiene que esta circunstancia evidencia “improvisación” y “falta real de gestión” desde la llegada de Triguero a la Alcaldía hace dos años y medio. “Reconocen que no se puede licitar la reforma porque no hay un estudio de movilidad que no han sido capaces de encargar en dos años y medio de mandato”, afirma Tur en un comunicado.

El PSOE reprocha además que, en su opinión, el gobierno municipal intente trasladar responsabilidades a la legislatura anterior. “Han tenido dos años y medio para preparar esta licitación, para tenerlo todo listo en cuanto se firmara el convenio y ahora nos encontramos con una nueva falta de gestión”, añade el edil.

Otros proyectos señalados por el PSOE

En el mismo comunicado, los socialistas vinculan la situación de la E-10 a otros proyectos municipales, y critican que algunos planes impulsados en el anterior mandato hayan quedado “en un cajón”. Entre los ejemplos citan el mini estadio y el pabellón polideportivo, así como la ampliación de Can Ventosa, que —según el PSOE— estaría incrementando presupuestos y plazos, y habría dejado sin opción una nueva licitación de la Casa de la Música.

También mencionan la renuncia a iniciar las obras del Mercat Nou durante esta legislatura y la reciente polémica por la cesión de la escoleta de Can Cantó al Govern. Tur concluye que el PP “gobierna sin ambición” y prioriza “la propaganda” frente a las necesidades de la ciudad, señalando cuestiones como infraestructuras, limpieza urbana y políticas de vivienda.