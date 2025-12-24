Las plagas y la sequía acechan al campo

El año 2024 fue desastroso para la cosecha de cereales, el peor que se recuerda. La sequía hizo estragos y no se recogió ni un grano, literalmente. Pero un año después los agricultores vieron cómo la meteorología volvía a serles propicia. Las lluvias otoñales y del inicio del invierno les animaron a sembrar cereales y forraje, eso sí, con cautela. En la Cooperativa de Sant Antoni notaron que se había perdido el miedo. Si en 2024 los pageses sólo les compraron 20 toneladas de semillas para cultivar forraje o cereales (18 toneladas menos, un 47% menos, que en 2023), en 2025 las ventas de semillas crecieron un 55%, hasta alcanzar las 31 toneladas.

Un productor local descarga sus algarrobas en la Cooperativa de Sant Antoni. | | J. A. RIERA

Ese temor a la sequía produjo un inesperado cambio en los cultivos. Según Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell, los agricultores reorientaron las siembras, de manera que, en muchos casos, en vez de cereales cultivaron patatas para no depender tanto del agua: «Los pozos están flojos y los payeses no saben con qué cantidad de agua pueden contar en verano». La patata, al ser un cultivo más temprano, termina su ciclo antes del estío, evitando las temperaturas tórridas. Y así, si llueve un poco en primavera, ahorran riegos. Aunque la mayor parte de las fincas aumentaron ligeramente su producción respecto a 2024, esta cayó en torno al 10% debido a que el principal productor de la isla, Mister Chippy, proveedor de Eroski en Balears, trasladó este año una parte de su producción a Mallorca.

Y volvieron a sonreír los productores de sandía al inicio de la temporada, tras un 2024 que también fue aciago con esta planta. Primero, como consecuencia del hongo Dydimela bryoniae, que las dejaba como si las hubieran abierto a machetazos; el segundo, la sequía, que dificultó que muchas flores cuajaran; y el tercero, los grillos, que, muertos de sed, se abrían paso bajo tierra hasta horadar sus cortezas con el propósito de saciarse, lo que a veces hacían incluso con las mangueras, que quedaban agujereadas y provocaban pérdidas de agua. Sólo se cosecharon 600 toneladas, 400 menos que en 2023. Pero para 2025 esperaban recoger el doble, 1.200.

En verano, tres décadas después de su inauguración y tras una fallida etapa inicial, el agua depurada de la balsa de sa Rota se comenzó a aprovechar para la agricultura. Aún en fase de pruebas, para que fuera apta para el riego se inyectaron en ella 87.000 metros cúbicos de agua desalada, casi la mitad de su capacidad, pues la que llega de la depuradora sigue conteniendo bastantes cloruros. De la balsa parten ocho kilómetros de canalizaciones que pueden dar cobertura a 35 regantes, con una superficie regable (el agua no vale para todos los cultivos) estimada de 114 hectáreas, pero sólo participan, de momento, 19 agricultores.

Cae la algarroba

No fue este un buen año para la algarroba, cuya producción cayó en barrena. En octubre sólo se habían recogido 171 toneladas, cuando a esas alturas de 2024 ya había 435 toneladas en el almacén del Camí de sa Vorera, un 60,7% por debajo de la cosecha de un año antes. De nuevo, varios factores actuaron en contra. La principal: el tórrido verano, que fue brutal. El segundo factor, la proliferación, hasta convertirse en devastadora, del Xylosandrus compactus, el escarabajo negro de la ambrosía o de ramillos. El Servicio de Sanidad Forestal del Govern balear ya lo tiene identificado como una plaga forestal. El escarabajo en sí no es el que daña al árbol, sino su facilidad para portar enfermedades. Las hembras perforan los troncos leñosos vivos y entran en el xilema (tejido leñoso de las plantas vasculares, que transporta principalmente agua y minerales de una parte a otra de estos organismos), donde excavan galerías. El problema radica en que el escarabajo arrastra con él hongos que, dentro de esas galerías, pueden desencadenar graves y letales enfermedades en los árboles.