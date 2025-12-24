La Penya Independent se apaga tras medio siglo de fútbol e historia

La Penya Independent, uno de los símbolos del fútbol pitiuso durante medio siglo, bajó definitivamente la persiana este verano. La renuncia de Toni Curuné, su presidente durante la última década y alma del proyecto, dejó al club de Sant Miquel sin el liderazgo, la estructura y el respaldo económico necesarios para continuar en Tercera RFEF, una categoría que había defendido con orgullo y ambición. Su marcha fue el punto final de una temporada inolvidable en el que la Penya rozó el ascenso a Segunda RFEF, quedándose a un solo paso en aquel play-off que tantas emociones generó en la isla.

Sin relevo al frente del club y sin un proyecto deportivo capaz de sostener el enorme esfuerzo que exige competir a nivel nacional, la Penya Independent desapareció del mapa, arrastrando con ella todas sus categorías, desde el primer equipo hasta la base.

Entre ese vacío y la necesidad emocional de que el fútbol siguiera latiendo en el norte de la isla, un grupo de padres decidió dar un paso adelante. Refundaron un nuevo club, la AD Penya Independent - Balansat —modesto, humilde, pero imprescindible— destinado exclusivamente al fútbol base, con el objetivo de que los niños y niñas de Sant Miquel no perdieran la oportunidad de formarse en su propio municipio. No es un relevo directo ni pretende ser la continuación de la Penya, pero sí un punto de partida para mantener vivo el arraigo y la tradición futbolística del pueblo. Mientras tanto, la plaza que dejó libre la Penya Independent en Tercera RFEF fue ocupada por la SD Portmany, que, tras descender a Regional, encontró en esta vacante una inesperada vía de regreso al fútbol nacional.

El adiós de la entidad miqueler marca el final de una era irrepetible y abre una etapa más modesta pero necesaria para Sant Miquel, que vuelve a empezar desde abajo con la esperanza de que algún día el pueblo recupere un equipo sénior que honre su legado.