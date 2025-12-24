La Pasarela de Moda de Formentera de la ‘Terra meua’

Una declaración de amor a la isla, a su paisaje, a su luz y a sus colores. La XVIII edición de la Pasarela de Moda de Formentera rindió tributo este año a las raíces bajo el lema ‘Terra meua’. El desfile se desarrolló en la plaza de España de es Pujols donde se dieron cita trece diseñadores de la isla. La periodista Maite Morro y el actor Marcos Ortiz presentaron la gala a la que asistieron centenares de personas.

Trece diseñadores

Hippie Shop Formentera abrió la pasarela con una colección inspirada en los años 90. Ikigai Design emocionó con una colección que reflexiona sobre la memoria, la paz y la resiliencia. Marziposa Lingerie, de Marzia Rota, sorprendió con una línea inspirada en las diosas griegas y los elementos naturales. Kavra de Formentera, presentó una colección vibrante y emocional. Pahiesa transportó a la audiencia a la naturaleza más pura de Formentera. Jesús Costa ofreció una colección marcada por el estilo mediterráneo. Flor del Nilo propuso un viaje emocional a través del color azul. Coser y Cantar, de Fabiana Schulz, reivindicó la memoria femenina a través de piezas únicas hechas con tejidos antiguos. Obi, con Elena Hurtado al frente, presentó creaciones atemporales y sostenibles inspiradas en la naturaleza. Simona Colzi mostró piezas delicadas que evocan la tierra y la naturaleza de Formentera. Molly Mallone fusionó inspiración cultural, materiales pesqueros y tradición balear en una colección cápsula. Equilibre, de Bárbara Roversi, llevó a la pasarela un estilo libre y cambiante. Finalmente, Ur Calvet cerró el desfile con la colección de joyería ‘Terra meua’.