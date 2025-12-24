Anuario 2025 | Intervención artística
Un Okuda para intentar transformar el West
El artista cántabro plasma su rompedor ‘Endless Rainbow Walk’ en los 160 metros de la calle Santa Agnès de Sant Antoni
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, logró este año materializar el sueño que llevaba arrastrando desde su anterior mandato: que Okuda San Miguel pintara uno de sus coloridos murales en el suelo de la calle Santa Agnès. El artista cántabro comenzó a trabajar junto a su equipo el 2 de abril en los 1.068 m2 de esa calle, que tiene una longitud de 160 metros. La obra, espectacular, costó 371.014 euros al Consistorio, que contrató a Okuda sin mediar concurso público.
«No será fácil, pero es el inicio del cambio del West», aseguró Serra en la inauguración, a la que acudieron centenares de personas y que tuvo lugar el 21 de mayo, mes y medio después de que se empezara a colorear el ‘Endless Rainbow Walk’, el paseo del arcoíris infinito, el «paseo de la diversidad», como lo denominó Okuda. Es su segunda obra en Sant Antoni, donde dejó su huella en la fachada de un edificio próximo al Cementeri Vell en 2015. También es la tercera vez en su trayectoria artística que pinta sobre el suelo, si bien las dos anteriores lo hizo en superficies mucho más pequeñas. 48 horas antes, el mural fue objeto de pintadas que dañaron «gravemente la intervención artística», pero fue reparado en tiempo récord.
Serra dijo durante la inauguración que confía en que la obra sea el primer paso para «cambiar en un futuro a medio plazo» el West, de manera que del turismo de borrachera se pase allí «al de calidad». Durante las mañanas estivales, muchos turistas visitaron el mural, pero por la noche el barrio siguió siendo reducto de gamberros y de la venta masiva de gas de la risa, con hasta una veintena de traficantes de este producto de punta a punta de la vía.
Paralelamente, la Asociación Noches de Ibiza (AEON) propuso al Ayuntamiento que el barrio, conocido popularmente como West End, recupere su denominación histórica: sa Raval. El objetivo de esta propuesta es recuperar las raíces culturales y dignificar la zona.
