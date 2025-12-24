Nuevas ‘escoletes’ y muchas obras

Parecía que no iba a llegar nunca. A pesar de la urgencia y de la necesidad de contar con nuevos centros educativos en Ibiza, la isla sumaba más de una década esperando el nuevo colegio de Santa Eulària. Finalmente, tras superar diferencias entre administraciones durante años y años, a finales de agosto de este año se colocaba la primera piedra del colegio Es Faralló, que, si todo va según lo previsto, acogerá a sus primeros alumnos en septiembre de 2027.

El inicio de las ansiadas obras prácticamente coincidía con la vuelta al cole. Un año más, con obras pendientes o sin acabar. Algunos centros, como Sa Blanca Dona, denunciaban que llevaban cinco septiembres con trabajos pendientes. En el instituto Xarc respiraban aliviados: este curso finalizarán las obras que les han tenido dos años empantanados. Este será también el curso en el que comenzará la ampliación de uno de los edificios principales del Quartó de Portmany. Y en el que han comenzado las obras de la «esperada» sede propia de la Escuela Oficial de Idiomas, en los pabellones 206 y 207 de Sa Coma, que les permitirá abandonar el instituto Sa Blanca Dona y ampliar horarios y cursos a partir de 2027, si se cumplen los plazos.

En esta ocasión, como aspecto positivo, a falta de unos días para las primeras clases del curso había muchas menos vacantes de docentes en los centros. Un hecho del que presumía la conselleria balear de Educación en la presentación del curso, en la que también destacó que Ibiza comenzaba el curso perdiendo alumnos, algo singular.

Nuevas ‘escoletes’

También sacaban pecho los máximos responsables de la enseñanza en las islas durante las inauguraciones de tres escoletes: la de Peralta, en Sant Carles; Es Baladres, en Santa Eulària, y Sant Rafel, en la localidad de la que toma el nombre. En total, más de 200 plazas para acoger a niños de cero a tres años. Los espacios, nuevos, luminosos y llenos de color, sedujeron a las familias. «Qui fos petit», musitó, incluso, uno de los padres durante la inauguración de una de ellas.

Eso sí, a pesar de la complicada situación vivida los últimos años, el drama de la vivienda sigue acuciando a los educadores, un problema que llegó, incluso, hasta la televisión pública australiana.

El año acababa revuelto en el colegio Can Misses. Las familias explotaban ante la paralización de las obras del gimnasio del centro, en las que no se había movido un ladrillo desde junio. Además, estaban hartos de ver cómo conselleria y Ayuntamiento se echaban las culpas mutuamente del paro después de que las lluvias torrenciales de finales de septiembre y principios de octubre derribaran un muro y dejaran al aire un cuadro de luz. A la protesta se sumaban los docentes y la dirección del centro. También se concentraban, aunque en este caso contra el bullying, los alumnos de los institutos de la isla tras el trágico suicidio de Sandra Peña.

Los que más repiten

La última edición del ‘Anuari de l’Educació’ volvió a poner de manifiesto que los alumnos de las Pitiusas son los que más repiten de Balears. Y los que menos pasan de ciclo educativo. Los mejores estudiantes siguen siendo los menorquines, según el informe.

La nueva Selectividad

Con nervios y algo preocupados por los cambios, medio millar de escolares de las Pitiusas se enfrentaron a principios de junio a la nueva selectividad, unas pruebas de acceso a la universidad con cambios sustanciales. El examen de lengua castellana, el más temido.

La vuelta al cole más cara

Las familias de Ibiza y Formentera se enfrentaron en septiembre a la vuelta al cole más cara de la historia, un 5% más costosa que el septiembre anterior. Con los precios disparados, muchas de ellas optaban por reciclar material escolar de otros años.

Condena al genocidio de Gaza

Más de una veintena de docentes del instituto Algarb aprovecharon un patio para salir a la puerta del centro y denunciar el genocidio en Palestina. Una acción tras la que denunciaron presiones de Inspección Educativa, lo que generó una oleada de solidaridad entre los docentes.

Al cole a lo Pepe Gotera y Otilio

El claustro del colegio Sant Carles comenzó el curso con una performance con la que denunció las constantes obras que se acometen en el centro. Los docentes sorprendieron a los alumnos llegando con chalecos fosforitos, cascos y elementos de señalización.

Primera promoción de hostelería

La Escuela de Hostelería de Ibiza celebró en mayo la ceremonia de graduación de su primera promoción. Un total de 167 alumnos que mostraron orgullosos sus diplomas y su ilusión por seguir avanzando en sus carreras como cocineros o jefes de sala.